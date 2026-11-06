高市「台灣有事」答詢將滿週年 日官房長官重申對台立場不變

日本首相高市早苗去年底在國會就「台灣有事」答詢，引發日中關係緊張，相關答詢將於明天滿1週年。日本官房長官木原稔今天重申，日本政府對台灣的立場並未改變，仍以1972年「日中共同聲明」為基礎。

NHK報導，高市早苗去年在國會答詢時指出，若台灣發生涉及武力行使的緊急事態，可能構成攸關日本國家存亡的「存立危機事態」。相關言論引發中國不滿，並要求日方撤回發言，雙邊關係也因此陷入緊張，至今仍未見改善。

對此，木原稔在今天內閣會議後的記者會上表示，何種情況符合「存立危機事態」的認定標準，必須依據個別具體情勢，由政府綜合所有資訊進行判斷，強調日本政府在此問題上的立場始終一致。

木原稔進一步指出，日本政府對台灣的立場，一如1972年「日中共同聲明」所載，沒有任何改變。

他同時強調，「日本政府對台灣的立場，一如1972年日中共同聲明所載，沒有任何改變。中國是日本的重要鄰國，日本將全面推動戰略互惠關係，針對共同課題保持溝通，致力於建立具建設性且穩定的雙邊關係。」

至於日本政府是否考慮接受中國要求，撤回高市早苗有關「台灣有事」的國會答詢，木原稔並未正面回應，僅表示「政府一再表明的立場並無改變。」