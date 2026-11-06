死亡人數3倍於出生 烏克蘭恐面臨人口崩潰

自2022年2月底俄國入侵烏克蘭以來，烏克蘭政府控制區的人口已從約3700萬人驟降至2700萬至2800萬人；有約300萬至500萬人生活在俄佔區，數百萬人流亡海外。

經濟學人（The Economist）報導，戰爭嚴重破壞成家條件。烏克蘭的總生育率已從2020年的每名婦女育有1.2名子女，崩跌至0.8至0.9之間，在全球主要國家中僅高於韓國，遠低於維持人口穩定所需的2.1世代替換率。2026年上半年，烏克蘭的死亡人數已達出生人數的3倍以上。

自1991年獨立以來，烏克蘭的出生率就長年低於死亡率，當時全國（含克里米亞及烏東頓巴斯地區）人口約5200萬人。俄烏戰火爆發後，原已存在的缺口演變成巨大的鴻溝，人口崩跌已成烏克蘭國家的實質生存威脅。

難民外流是人口銳減的主因。目前有超過500萬烏克蘭人滯留海外，多數身在歐洲。隨俄羅斯加大冬季無人機與飛彈攻擊力度，出境避難人數恐進一步攀升。

更令人憂心的是滯外難民返國意願大幅下滑。基輔經濟策略中心（Centre for Economic Strategy,CES）數據顯示，表達有意返國的難民，比例已從2022年底的74%掉到43%。由於難民群體主要為兒童及44歲以下女性，對人口結構的打擊更嚴峻。

烏克蘭國內方面，動員、戰鬥傷亡與戰局的不確定性，大幅壓縮育齡男女的人數。人口學家阿克西奧諾娃（Svetlana Aksyonova）說：「延後生育的時間愈久，孩子永遠無法出生的風險就愈高。」

儘管政府曾免除25歲以下男性的兵役以減緩人口流失，並於2025年8月起允許23歲以下男性出境，但數十萬年輕人早已離開國土，留在國內者多數也無意結婚生子。

根據聯合國以較務實的方式推算，未來數十年烏克蘭人口每年將縮減0.7%至0.9%。若無法收復失地，到2040年烏克蘭總人口恐僅剩約2500萬人。若戰事延宕至2030年代，生育率更可能下探至每名女性僅0.6名子女。

俄羅斯聯邦安全會議（Security Council）副主席、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）今年5月時說：「這不只是場危機，更是一個民族在生物學上走向死亡。」

此外，戰後重建面臨的嚴峻缺工隱憂也已浮現。歐洲復興開發銀行（EBRD）評估，烏克蘭目前面臨高達250萬人的勞動力短缺，合法外籍移工卻僅約9500人。儘管基輔當局目前仍希望優先活化國內退伍軍人、失業女性與境內流離人口的就業力，但專家認為，戰後重建人力遠遠不足，開放外籍移工將是無可避免的唯一途徑。