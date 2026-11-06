俄羅斯下令接管日本菸草在俄資產 日政府要求立即撤銷

日本政府今天表示，已要求俄羅斯立即撤銷接管日本菸草產業公司（Japan Tobacco）資產的命令。近期俄方以涉嫌間諜活動為由逮捕1名日本記者，導致雙邊關係日益緊張。

法新社報導，俄羅斯克里姆林宮5日下令接管日本菸草產業公司的資產。這是俄羅斯近期針對在俄營運外國企業採取的最新措施，莫斯科將這類措施視為對國際制裁的報復。

據報導，日本菸草是全球最大菸草公司之一，在俄羅斯香菸市場市占率約達40%。

日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）表示，2名訪俄的日本高階官員與駐俄大使一同向俄羅斯政府提出抗議，要求立即撤銷接管措施。

日本菸草表示，旗下4家俄羅斯子公司已遭暫時接管。

該公司發布聲明稱，「本集團在俄羅斯營運期間，均遵守所有國內外制裁規定及相關法規…目前正評估可能採取的行動，以及對集團造成的影響」。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）5日發布命令，宣布相關資產交付「臨時管理」，並指定1家名為「工業資產」（Industrial Assets）的俄羅斯企業接管。

日本經濟產業大臣赤澤亮正（Ryosei Akazawa）今天表示，政府一直對日本企業在俄利益可能面臨風險保持警戒。

近期包括瑞士食品巨擘雀巢（Nestle）及法國大型連鎖超市歐尚（Auchan）等歐洲企業，也相繼失去其對俄羅斯業務的實際控制權。

莫斯科對來自所謂「不友善國家」的企業祭出嚴格財務限制。這些國家是指因俄烏戰爭而對莫斯科實施制裁的國家。

日本與俄羅斯長期因太平洋一系列島嶼的主權爭議關係不睦。俄羅斯入侵烏克蘭後，日本也加入部分對俄制裁措施。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）上月以涉嫌「在境內從事間諜活動」為由，逮捕「北海道新聞」記者今井裕紀（Yuki Imai）