美國民主黨重掌國會 泰國總理：盼川普信守關稅待遇承諾

泰國總理阿努廷表示，美國期中選舉不會對泰國產生影響，他預計在東協峰會期間，提醒美國總統川普信守承諾，考慮給予泰國特殊關稅待遇。據泰國媒體報導，美方是在泰國履行與柬埔寨達成的和平與撤軍協議後做出承諾。

美國民主黨在期中選舉中大獲全勝，一舉拿下美國國會兩院的完整控制權。泰國公共電視台（ThaiPBS）報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）向他匯報與美國的貿易談判進展情況，並告知他談判已進入雙方審查文件的階段。

報導指出，這似乎表明，互惠貿易協定的條款原則上已經敲定，但仍需正式簽署。

泰國與美國正協商互惠貿易協定（ART），雙方已就主要內容達成原則性共識，包括泰國承諾對99%的美國商品取消或降低關稅，目前正處理技術細節、法律條文及國內批准程序。

另外，阿努廷預計出席即將在馬尼拉舉行的東協（ASEAN）峰會及在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。據報導，阿努廷坦承，他還不確定能否在東協峰會期間與美國總統川普會面，但泰國外交部正持續努力地安排此事。

阿努廷預計在東協峰會和APEC會議上提醒川普，他曾承諾考慮給予泰國特殊關稅待遇；這項承諾是美方在泰國履行與柬埔寨達成的和平與撤軍協議後提出。

另外，泰國總理辦公室5日發布新聞稿指出，阿努廷聽取了來自7個行業領域共33家美國領先企業代表的投資計劃和建議。

阿努廷表示，美國私部門是泰國經濟發展長期的重要合作夥伴，此次會談為加強夥伴關係、探索新的合作領域提供了重要契機。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，美國汽車業代表承諾將持續投資泰國，升級燃油車及電動車工廠，並建議泰國政府強化本地零組件供應商、檢討貨物稅，以及加快自由貿易談判。

此外，交通、物流及能源業代表也建議增加航空貨運能力，並發展航空及國防產業。