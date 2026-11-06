巴拉圭爆金融危機總統下台 副總統接任預料維持與台戰略關係

台灣南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞5日因首家本土數位銀行ueno銀行倒閉引發嚴重金融及政治危機，宣布辭職。巴國媒體《La Nación》引述阿根廷媒體Infobae報導，副總統阿里亞納（Pedro Alliana）若接任總統，預料將延續潘尼亞的外交政策，維持與美國、以色列及台灣的戰略關係不變。

Infobae 5日引述巴拉圭政府消息人士指出，即使總統更替，巴拉圭的主要外交關係也不會改變，包括與美國的關係、與以色列的合作協議，以及與台灣的歷史性邦交，都將繼續是外交政策的核心。巴拉圭也將繼續參與『美洲之盾』（Escudo de las Américas）計畫，與區域內其他國家在民主及安全事務上展開合作。

一名接受Infobae採訪的消息人士表示，阿里亞納將延續潘尼亞的經濟政策，當務之急是處理ueno銀行危機，以及外界對巴拉圭中央銀行（BCP）監管措施的質疑。至於阿里亞納是否會在11月14日訪問華府，出席原定由潘尼亞與美國總統川普舉行的會談，目前尚未確定。若無法成行，會談可能改以視訊方式舉行。

阿里亞納原定訪台與賴清德總統會晤，以強化雙邊關係，但行程也可能延後，待巴拉圭國內局勢更加穩定後再安排。

美聯社報導，潘尼亞透過X提出辭呈後，眾議院隨即一致通過彈劾案。反對黨參議員主張，若允許潘尼亞辭職，他仍可能取得終身參議員資格，並享有相關法律保障。若檢察總長羅隆（Emiliano Rolón Fernández）決定起訴，這些保障可能使潘尼亞免於遭到刑事追訴。

根據報導，國會參眾兩院均拒絕接受潘尼亞辭職，參議院決定繼續審理可能導致他遭罷免的彈劾案。潘尼亞目前正接受刑事調查，預定當地時間6日在參議院為自己辯護。若遭罷免，副總統阿里亞納將接任總統。