快訊

霸王級寒流又要來了？ 專家破解迷思 曝決定冷不冷的關鍵因素

91APP用Google表單補償申請被罵翻！「資安零分」二度致歉改用這管道

日本「最帥知事」石田嵩人來台！ITF旅展宣傳福井觀光 網嗨翻：直接說全買單

聽新聞
0:00 / 0:00

川普只見俄特使不見烏方！預告「又大又美協議」可能涵蓋全歐洲

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。歐新社
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。歐新社

美國總統川普5日表示，俄羅斯與美國即將達成一項「又大又美的協議」，內容不僅涉及烏克蘭，還可能涵蓋「整個歐洲」。他並透露，當天稍早在白宮會見俄羅斯首席和平談判代表，但沒有會見烏克蘭談判代表。這顯示即使共和黨在期中選舉中慘敗，川普仍持續參與結束俄烏戰爭的談判。

紐約時報與華盛頓郵報報導，川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，他當天稍早會見了一位「俄羅斯最高層人物」（the head person of Russia），顯然是指俄羅斯總統普亭特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。德米崔耶夫與烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）當天都來到白宮，慶祝雙方達成有限度停火並進行人道交換。兩人表示，這項安排由美國第一夫人梅蘭妮亞居中促成。不過，川普表示，只有德米崔耶夫獲安排與他私下會面。

川普說，他不能透露與德米崔耶夫談了什麼，但「將會達成一項協議」。他說：「這將是一項非常重大的協議，涉及的不只是烏克蘭，我甚至可以說，可能涵蓋整個歐洲。這將是一項又大又美的協議，每個人都會非常高興。」

川普5日被問及是否曾向普亭提起俄軍攻擊烏克蘭公寓、巴士及學校，造成平民傷亡的問題時，他表示有，並說：「我也會提到另一邊的情況，因為另一邊也有人被殺，很多人正在喪命。」他接著表示：「你知道，俄羅斯也有平民傷亡。」

儘管今年秋季圍繞烏克蘭展開的密集外交活動已進入第3個月，目前仍幾乎沒有跡象顯示，川普政府的努力能讓俄烏戰爭更接近結束。川普反而因過度迎合普亭、拒絕對俄羅斯施加更大壓力，受到民主黨人及部分共和黨人的廣泛批評。他5日的說法也可能引發基輔及歐洲各國警覺，因為川普似乎再次將烏克蘭代表排除在攸關自身未來的討論之外。德米崔耶夫則未立即證實曾與川普會面。

川普 又大又美 歐洲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普稱俄烏戰爭將很快結束 協議可能涉及整個歐洲

梅蘭妮亞邀俄烏官員聚白宮 籲人道優先於戰爭

美期中選舉民主黨掌國會 澤倫斯基盼為烏爭取更多援助

梅蘭妮亞促停火獲授勳 俄襲烏援助站釀40死59失聯

相關新聞

川普只見俄特使不見烏方！預告「又大又美協議」可能涵蓋全歐洲

美國總統川普5日表示，俄羅斯與美國即將達成一項「又大又美的協議」，內容不僅涉及烏克蘭，還可能涵蓋「整個歐洲」。他並透露，當天稍早在白宮會見俄羅斯首席和平談判代表，但沒有會見烏克蘭談判代表。這顯示即使共和黨在期中選舉中慘敗，川普仍持續參與結束俄烏戰爭的談判。

是民族英雄？還是恐怖份子？刺殺伊藤博文的安重根是誰

2025年11月19日，韓國演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得第46屆青龍電影獎最佳男主角。電影重現韓國近代史上最著名的刺殺事件：1909年10月26日，韓國獨立運動家安重根在哈爾濱車站開槍射殺日本前首相伊藤博文。對韓國人而言，安重根是家喻戶曉的民族英雄，但對台灣讀者來說，他的名字或許相對陌生。然而，安重根所刺殺的伊藤博文，正是與台灣近代命運密切相關的日本政治人物。

台灣超商逆輸入！現煮咖啡、霜淇淋 日本超商也學斜槓

日本全家便利（FamilyMart ）宣布在東京試賣霜淇淋。台灣的全家早在2013年就把霜淇淋做成店內特色，前10年累計創造逾50億元業績，甚至吸引日本人來台嘗鮮。從現煮咖啡、現萃茶到現烤麵包，當年日本將超商模式引進台灣，為何如今反而跟著台灣的腳步走。

共和黨期中選舉慘敗 紐時揭川普團隊自毀內幕

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：共和黨期中選舉慘敗 紐時揭川普團隊自毀內幕 頭條二：美助委內瑞拉空襲哥國游擊隊 至少23死 頭條三：美國41項地方公投 40項反對AI資料中心擴張

本土數位銀行倒閉引發政治與金融危機 我友邦巴拉圭總統辭職

我南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞5日宣布辭職，原因是巴國首家本土數位銀行ueno bank倒閉而引發嚴重的金融和政治危機。

金融風暴波及300萬人 巴拉圭總統潘尼亞宣布辭職

台灣友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）因Ueno Bank倒閉遭接管引爆嚴重金融危機，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。