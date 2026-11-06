川普只見俄特使不見烏方！預告「又大又美協議」可能涵蓋全歐洲

美國總統川普5日表示，俄羅斯與美國即將達成一項「又大又美的協議」，內容不僅涉及烏克蘭，還可能涵蓋「整個歐洲」。他並透露，當天稍早在白宮會見俄羅斯首席和平談判代表，但沒有會見烏克蘭談判代表。這顯示即使共和黨在期中選舉中慘敗，川普仍持續參與結束俄烏戰爭的談判。

紐約時報與華盛頓郵報報導，川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，他當天稍早會見了一位「俄羅斯最高層人物」（the head person of Russia），顯然是指俄羅斯總統普亭特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。德米崔耶夫與烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）當天都來到白宮，慶祝雙方達成有限度停火並進行人道交換。兩人表示，這項安排由美國第一夫人梅蘭妮亞居中促成。不過，川普表示，只有德米崔耶夫獲安排與他私下會面。

川普說，他不能透露與德米崔耶夫談了什麼，但「將會達成一項協議」。他說：「這將是一項非常重大的協議，涉及的不只是烏克蘭，我甚至可以說，可能涵蓋整個歐洲。這將是一項又大又美的協議，每個人都會非常高興。」

川普5日被問及是否曾向普亭提起俄軍攻擊烏克蘭公寓、巴士及學校，造成平民傷亡的問題時，他表示有，並說：「我也會提到另一邊的情況，因為另一邊也有人被殺，很多人正在喪命。」他接著表示：「你知道，俄羅斯也有平民傷亡。」

儘管今年秋季圍繞烏克蘭展開的密集外交活動已進入第3個月，目前仍幾乎沒有跡象顯示，川普政府的努力能讓俄烏戰爭更接近結束。川普反而因過度迎合普亭、拒絕對俄羅斯施加更大壓力，受到民主黨人及部分共和黨人的廣泛批評。他5日的說法也可能引發基輔及歐洲各國警覺，因為川普似乎再次將烏克蘭代表排除在攸關自身未來的討論之外。德米崔耶夫則未立即證實曾與川普會面。