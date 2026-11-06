教廷高層與中國主教罕見公開對話 各自讀稿表述立場

教廷5日舉行中國議題研討會，罕見公開上演梵中對話。教廷方面，教宗、國務院長帕洛林等同聲強調「中國教會應與普世教會共融」，中國官方天主教愛國會主席李山等則重申「中國教會堅持獨立自主」。雙方都採讀稿方式發言，未交互問答，讓對談充滿「各說各話」氣氛。

羅馬宗座傳信大學5日從早到晚舉行「首批中國主教獲祝聖一百週年」國際研討會，紀念1926年時，6位中國主教飄洋過海到羅馬獲得教宗祝聖。應邀出席講者包括身兼中國天主教愛國會主席的北京主教李山，香港樞機主教周守仁，以及最新獲任命的中國江蘇海門主教丁祖耀。

天主教愛國會是中國官方在1957年設立，旨在推行「獨立自主自辦教會」、「抵禦外國勢力支配宗教事務」，隸屬中共統戰部管轄，具高度政治性，迄未獲教廷承認為天主教合法組織。李山是首位訪問教廷的愛國會主席，他此行受到高度關注，成為各界觀察梵中互動指標。

●教宗籲勿混淆傳教與殖民 中國教會應與羅馬共融

天主教長期被中共視為干預內政的「外國勢力」，會議開場率先播放教宗良十四世錄影致詞。教宗引述先教宗本篤十五世1919年頒布的「夫至大」宗座牧函，重申一個清楚原則「教會的傳教事業不可與殖民進程，以及思想或文化模型的輸出相混淆。」

中國以推動「宗教中國化」為由，反對外國干預宗教事務。教宗在錄影談話中也釐清，教會是「多元共融」，可以保持各民族的特質，但「與聖伯多祿繼承人（指教宗）合一是不可或缺的共融記號」，這也是為何在100年前6位中國主教要飄洋過海到羅馬領受聖事，如今世界備受戰爭蹂躪，他懇求天主守護教會共融的珍寶。

接著致詞的教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）延續教宗論點，他強調，在一次世界大戰之後，天主教已明確拒絕殖民主義，「伯多祿繼承人的牧職並非一種外來權威，要從外部藉勢干預」，「教宗牧職對於天主子民每個群體，更遠非一種政治霸權」。

帕洛林表示，教會共融是指導教廷工作的「根本準則」，先教宗方濟各在2018年簽署梵中主教任命臨時協議後曾表達深感欣慰，因為看到「中國教會真誠渴望與普世教會和伯多祿繼承人共融」。

●中國主教回顧「脫離洋教」史 支持中共獨立辦教

相對教廷極力駁斥「外國勢力」之說，北京主教李山致詞直言，儘管1926年有6位中國本土主教獲祝聖，「西方勢力並沒有從中國徹底退出」，在中華人民共和國成立之前，中國天主教沒有真正脫離外來治理狀態，沒有成為中國教徒自己主導的事業，「依然沒能摘下洋教的帽子」。

李山表示，新中國（指中華人民共和國）成立，才徹底改變中國教會依靠西方政治力量的局面，「因此中國天主教徒與所有人民一起，擁護社會主義，走上愛國愛教、獨立自主自辦的道路。」

相對教廷高層大談與伯多祿繼承人共融、尊重教宗牧職，中國主教未觸及相關話題。李山強調應服從國家與法律，「作為天主教主教，遵守國法不應看作是外在強迫，而應是內心信仰的自然體現。」

丁祖耀致詞時詳細介紹海門教區歷史，他強調他先前兩任主教都堅守「獨立自主自辦原則」，並不斷帶領神職人員與教友，「增進對偉大祖國、中國共產黨、中國特色社會主義的高度認同」。

●香港樞機籲化解平行獨白 樞機團長軟性感謝重申教廷立場

在梵中代表各自表述後，香港樞機周守仁致詞坦言，「我們常說要對話，卻像平行的獨白。我們希望中國屬於普世教會，它看來卻像個地方教會，同時不禁疑惑，為何我們教會在中國這麼多年，仍被視為外國教會。」

為化解雙邊歧見，周守仁認為，在教廷提倡的福傳「文化適應」（Inculturation），與中國提倡的宗教「中國化」（Sinicization）之間，可考慮採「跨文化」（Interculturality）途徑，若一方堅持忠於信仰、普世教會，一方認同政府愛國情操，彼此都要敞開心扉接受影響和改變，才可能建構新認知並消除差異。

擔任聖座福音傳播部代理部長的塔格萊（LuisAntonio Tagle）在結語致詞時，以「5個感謝」重申教廷立場。他首先感謝「源自使徒信仰的共融」及「普世教會在中國彰顯」，與教宗和普世教會共融，可免於將不同文化轉化為身分標籤的風險，脫離普世開放性，執著自身特殊性，幾乎總會將人們推向自我封閉，並加劇衝突。

塔格萊繼而感謝中國神職人員對於過去遭歧視打壓的寬恕，感謝中國教會如今可和世界教會交換恩賜，「與中國主教日益頻繁會面，這在幾年前還是無法想像的事，現在中國主教可以出席世界主教會議或教宗召集的會議。」

最後作為重要共融象徵，塔格萊表示，李山、丁祖耀6日上午將在聖伯多祿繼承人墓前，與其他主教一同祈禱。