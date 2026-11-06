巴拉圭總統請辭 銀行倒閉引爆政治危機始末一次看

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）今天請辭，起因是數位銀行Ueno Bank倒閉導致這個南美洲國家近半數人口無法動用自己的存款，這家銀行與他的政府關係密切。

綜合法新社和路透社報導，巴拉圭各地民眾憤怒抗議。國會議員今天一致表決通過對潘尼亞啟動彈劾程序。但這位身為美國盟友的領導人搶先一步，在表決前幾分鐘宣布辭職。

以下進一步說明Ueno Bank背景，以及這家銀行倒閉如何導致總統下台。

●Ueno Bank是何來頭？

官網呈現的銀行英文名稱其實是小寫字母u開頭，這家數位銀行2021年成立，從規模較小的本土金融科技公司迅速成長為巴拉圭中型銀行，曾被拿來與Nubank、Monzo或Revolut等其他快速成長的數位銀行相提並論。

這家公司表示截至6月約有300萬名客戶，並管理約8億5000萬美元公款，包括來自國家機構及退休金相關單位的資金。巴拉圭全國人口約為650萬人。

這家銀行快速擴張，成為巴拉圭最受矚目的金融業成功案例之一，但近幾個月來因涉嫌對控股股東瓦茲蓋斯集團（Grupo Vázquez）相關企業過度放款，受到監管機關嚴格檢視。

巴拉圭中央銀行認定Ueno違反最低償付能力規定後介入，引發危機，導致數百萬名客戶暫時無法使用帳戶。

●潘尼亞與Ueno有何關聯？

潘尼亞是經濟學家出身，2023年當選總統，因過去與瓦茲蓋斯集團的商業關係面臨政治檢視。潘尼亞曾說他是瓦茲蓋斯集團股東，直到2025年3月才出售持股。

Ueno表示，潘尼亞從未以股東或投資人身分與銀行有直接關係。

反對派國會議員指控潘尼亞涉及利益衝突、濫用退休金基金及透過體制掩蓋問題。潘尼亞一再否認有任何不當關係，並形容這場爭議原本是監管問題，後來升高為政治事件，主張應循司法途徑處理。

檢方今天表示，潘尼亞是這家銀行倒閉案的調查對象之一，但尚未被帶回訊問。他們本週已對Ueno的8名高階主管發出拘票。Ueno創辦人瓦茲蓋斯（MiguelVazquez）向警方投案。

●監管機關如何處理Ueno問題？

外界質疑的焦點在於監管機關是否在Ueno擴張期間善盡監督責任，尤其是巴拉圭央行總裁卡瓦洛（Carlos Carvallo）過去曾擔任這家數位銀行的負責人。

央行本月3日對Ueno採取接管處置措施，這是除立即清算外最強力的處置手段，卡瓦洛隨後辭職。

央行否認存在任何利益衝突，稱卡瓦洛已迴避所有與Ueno有關的決策。儘管如此，隨著監管調查細節公開，國會議員、銀行業代表及反對派人士紛紛質疑監管是否充分，有關當局面臨的壓力升高。

●Ueno的帳戶目前情況如何？

央行表示正著手將Ueno客戶帳戶移轉至其他金融機構。這項作業使整個銀行體系承受壓力，也導致多家銀行的應用程式服務中斷。

客戶目前仍無法使用Ueno帳戶。本週有些民眾聚集在Ueno分行外要求提領存款。

Ueno以行動裝置為優先的經營模式吸引傳統銀行服務未能充分涵蓋的新客群，讓許多巴拉圭民眾更容易使用數位支付、儲蓄及其他金融服務。

無法使用帳戶的民眾包括透過Ueno領取政府給付的退休人士，促使有關當局迅速採取行動以保障存款及維護公款安全。潘尼亞本週稍早批准立法，以助加速向受銀行倒閉影響的存戶支付款項。

●這場危機是否可能對巴拉圭金融體系造成更廣泛影響？

有關當局表示，這場危機僅限於Ueno，並不代表巴拉圭銀行體系存在更廣泛的弱點。

Ueno在今年一項聲明中表示，除了存款業務，他們已從開發機構、國際基金及資本市場取得約5億1000萬美元融資。這些包括由摩根大通（JPMorganChase）及美國銀行（BofA）主導在華爾街發行的3億5000萬美元債券。

巴拉圭已取得投資等級信用評等，並建立起南美洲相對穩定、支持改革的經濟體形象。目前尚不清楚這場危機是否會對巴拉圭的聲譽造成長期影響。

●潘尼亞辭職後續發展

國會兩院必須決定是否接受潘尼亞辭職。

若不接受，參議院將進行審理，以判定他在這起全國性醜聞中的責任。

若總統職位確認出缺，副總統阿里亞納（PedroAlliana）將接任並完成任期到2028年。