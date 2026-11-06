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梅蘭妮亞邀俄烏官員聚白宮 籲人道優先於戰爭

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）今天邀集俄羅斯與烏克蘭官員齊聚白宮，並在下週於阿布達比舉行會談前，呼籲雙方選擇「讓人道優先於戰爭」。

路透社報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）等官員出席了這場與烏克蘭代表的罕見面對面活動，紀念梅蘭妮亞協助斡旋促成俄占城市奧列什基（Oleshky）的6天停火。這項停火協議已於11月1日到期。

總統川普的政府正在加緊努力，試圖推動結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭，這場戰爭始於2022年初俄軍全面入侵烏克蘭。美國、烏克蘭與俄羅斯官員之間的三方會談，預計將於11月10日到11日在阿布達比舉行。

梅蘭妮亞在這場活動中表示：「我們選擇了人道，而非戰爭。我們必須秉持前往奧列什基時的勇氣，透過對無辜民眾所受苦難的共同關切，來尋求共通點。」

梅蘭妮亞表示，她「參與」了臨時停火「規劃的每個階段」，包括檢視空拍影像，以及評估道路交通與醫院的通行狀況。

川普總統雖未出席這場活動，但讚揚妻子在奧列什基停火中扮演的角色，他10月曾向媒體表示：「她做得比我們的專業人員還好。」

● 俄特使將會美方高層　雙方向梅蘭妮亞贈禮致謝

兩名知情人士透露，德米崔耶夫在訪問華府期間預計將與美國官員會面。

烏克蘭國會議員阿拉哈米亞（David Arakhamia）與烏克蘭人權監察員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）也出席這場活動。他們敦促出生於斯洛維尼亞的梅蘭妮亞繼續推動和平。

雙方均向第一夫人致贈謝禮。俄方的德米崔耶夫送給她一幅由奧列什基女孩繪製的粉紅心型圖畫，並表示這名小孩「選擇與家人住在俄羅斯」，暗指俄羅斯境內流離失所的烏克蘭兒童所引發的爭議。畫上寫著：「我愛梅蘭妮亞。」

烏克蘭代表向美國第一夫人頒贈一面國家勳章，以表彰「妳勇敢的心、感謝妳拯救我們的人民，並讓烏克蘭孩童得以返回家園」。

梅蘭妮亞也將分別致普丁與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的信函，交給到訪的代表團。

● 民主黨奪國會多數　俄烏局勢添變數

這次訪問是自美國3日期中選舉以來，俄羅斯與美國官員的首次面對面接觸。民主黨在期中選舉從共和黨手中奪下國會控制權，給總統川普帶來打擊。

外界普遍預期，民主黨自明年1月起掌控國會多數後，將推動為烏克蘭提供更多援助，並對川普與俄羅斯達成柴油協議與放寬對莫斯科部分制裁的決策提出質疑。與此同時，川普最近幾週加大對澤倫斯基的批評力道。

克里姆林宮表示，儘管共和黨敗選，仍希望川普繼續推動和平，同時也透露目前正在籌備於11月18日到19日在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation）峰會期間，安排普丁、川普與中國國家主席習近平之間的三方會談。

俄烏 梅蘭妮亞 戰爭

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