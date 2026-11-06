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分析：民主黨重掌國會 可能施壓川普解凍對台軍售

中央社／ 洛杉磯5日專電

美國期中選舉共和黨失利，路透社分析，民主黨重掌國會後，可能施壓川普解凍140億美元對台軍售；前中國外交官員認為，這是北京在選後面臨的「頭號風險」。

路透社今天報導，川普先前表示，暫緩140億美元對台軍售，是與中國國家主席習近平談判的籌碼。民主黨控制國會後，可能加大施壓，要求川普放行軍售。

北京智庫研究員、曾任中國外交部官員的沈偉中表示，中國勢必強烈反對，將此視為期中選舉後的「頭號風險」。

路透社以「川普政治聲勢受挫，中國短期受益、長期痛苦」為題，指出部分政治分析人士認為，共和黨敗選後，川普可能更加謹慎，避免破壞與北京的貿易休兵協議，讓中國在即將恢復的談判中取得優勢。

長期而言，路透社分析，2028年美國總統大選後，新政府可能對中國採取強硬的政策。

分析指出，川普目前與習近平維持友好，但民主黨前總統拜登曾在人權、台灣議題上多次激怒北京，國務卿盧比歐等共和黨潛在接班人也被認為對中立場更強硬。

美中貿易休兵協議明年1月到期，川普預計本月在深圳亞太經濟合作會議（APEC）峰會與習近平會面，12月再於邁阿密20國集團（G20）峰會碰面。

美國智庫捍衛民主基金會資深研究員辛格頓（CraigSingleton）指出，北京可能認為，川普比中國更需要達成貿易協議，因此在談判中要求美國降低關稅及讓步。但辛格頓警告，中國若誤判情勢，反而可能破壞習近平希望維持的穩定局面。

沈偉中表示，中國方面知道下任美國總統的政策可能與川普截然不同，若能再維持兩年穩定局勢，中國就有更多時間準備下一場貿易戰，甚至在台灣問題上與美國最終攤牌。

路透社引用分析人士指出，未來2年對中國而言也未必一帆風順，除了民主黨主導的國會可能對川普施壓，要求解凍對台軍售，川普在國內受到制衡下，可能更積極尋求外交成果。

經濟學人資訊社中國議題資深分析師Chim Lee指出，美中政策大方向不一定會改變，但川普可能採取更多非傳統外交手段，其中較令人擔憂的可能是伊朗戰爭擴大為區域衝突，導致國際油價持續飆漲，威脅中國能源安全，擾亂北京與中東國家的關係。

川普 軍售 民主黨

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