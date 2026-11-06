川普稱俄烏戰爭將很快結束 協議可能涉及整個歐洲

美國總統川普今天在會見俄羅斯總統普丁特使後稱，已非常接近解決俄烏問題，將會達成一項重大協議，範圍不限於烏克蘭，可能涉及整個歐洲。他還說，「我們將很快讓它（俄烏戰爭）劃下句點」。

川普（Donald Trump）今天下午在白宮橢圓形辦公室簽署一項公告後，接受媒體聯訪。直播畫面可看到川普桌上擺著一頂紅色帽子，上面寫著斗大的「否決」（VETO）字樣。

川普所屬的共和黨在本週舉行的美國期中選舉大敗，由民主黨贏得新一屆國會參、眾兩院的主導權。川普已說，期待和民主黨合作，但也不忘強調，有必要的話，將動用總統的否決權。

他今天下午被媒體問及俄烏和平協議進展時表示：「我想我們已非常接近解決俄烏問題。」

川普也證實自己稍早和來訪的俄羅斯總統特使會面，但不願透露談話內容。他僅表示，將達成一項重大協議，範圍將不限於烏克蘭，可能涉及整個歐洲，「這將會是一份偉大、美麗的協議，每個人都會感到無比興奮」，但未提供更多細節。

他說：「我想我們將很快讓它（俄烏戰爭）劃下句點。」

俄烏戰爭持續超過4年，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）日前促成俄羅斯與烏克蘭在俄方控制的烏南城鎮奧列什基（Oleshky）停火，並於今天在白宮與俄烏雙方代表會面。

根據白宮聲明，來訪的俄方人員包括俄羅斯總統國際經濟合作顧問德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。

外媒先前報導，烏克蘭、俄羅斯及美國談判代表正準備於10日至11日在阿布達比會面。這將是自今年2月以來，3方首次齊聚談判。

川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近期關係改善，引發外界擔憂美國可能背棄基輔，這場會談重新燃起和平希望。