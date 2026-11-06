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本土數位銀行倒閉引發政治與金融危機 我友邦巴拉圭總統辭職

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
巴拉圭總統潘尼亞2023年8月在首都亞松森就任。美聯社
巴拉圭總統潘尼亞2023年8月在首都亞松森就任。美聯社

我南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞5日宣布辭職，原因是巴國首家本土數位銀行ueno bank倒閉而引發嚴重的金融和政治危機。

潘尼亞在社媒X發布的1段2分20秒影片宣布辭職。他說，辭職旨在維持國家穩定、社會和平及民主制度；「我深信，沒有任何職位能凌駕在巴拉圭的福祉之上。如果我曾經失敗，我也想向各位致歉。我從不想辜負各位對我的信任」。

1位巴拉圭參議院發言人說，國會5日下午2時將集會，正式接受潘尼亞請辭；巴國副總統阿里亞納可望同日下午約3時半宣誓就職。

巴拉圭央行認定ueno bank未達最低清償能力標準後，隨即介入處理，使其約300萬名客戶無法使用帳戶。而巴國共約650萬人，近總人口的一半。

巴拉圭在野黨眾議員將這場危機歸咎潘尼亞，並聯手他所屬的執政黨「紅黨」籍部分眾議員推動彈劾他。這些議員指控他在處理這起事件時，涉及利益衝突、濫用退休基金且藉由制度掩蓋問題。

這起事件已導致巴拉圭央行總裁卡瓦洛3日辭職，與8位ueno bank主管被拘留。

被視為美國總統川普盟友的潘尼亞2023年8月就任，任期5年。他9月在聯大「一般性辯論」時表明，「巴拉圭不會保持中立，我大聲而且清楚地說，巴拉圭站在台灣這邊」。

巴拉圭 辭職 政治

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