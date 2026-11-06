金融風暴波及300萬人 巴拉圭總統潘尼亞宣布辭職

台灣友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）因Ueno Bank倒閉遭接管引爆嚴重金融危機，已正式宣告辭去總統職務。該起金融風暴波及近300萬名客戶，並引發巴拉圭政局劇烈動盪。

潘尼亞透過社群平台X發布一段長達2分20秒的告別影片宣布此一決定，並表示辭職是為了維持國家的「穩定」。

潘尼亞在影片中表示：「我深信沒有任何職位能凌駕於巴拉圭的福祉之上。如果我曾經失敗過，我也想向大家道歉。我從未想辜負大家對我的信任。」