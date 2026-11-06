聽新聞
0:00 / 0:00

金融風暴波及300萬人 巴拉圭總統潘尼亞宣布辭職

中央社／ 布宜諾斯艾利斯5日專電

台灣友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）因Ueno Bank倒閉遭接管引爆嚴重金融危機，已正式宣告辭去總統職務。該起金融風暴波及近300萬名客戶，並引發巴拉圭政局劇烈動盪。

潘尼亞透過社群平台X發布一段長達2分20秒的告別影片宣布此一決定，並表示辭職是為了維持國家的「穩定」。

潘尼亞在影片中表示：「我深信沒有任何職位能凌駕於巴拉圭的福祉之上。如果我曾經失敗過，我也想向大家道歉。我從未想辜負大家對我的信任。」

巴拉圭 辭職 潘尼亞

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

巴拉圭銀行倒閉引發政治危機 反對派議員推動彈劾總統

領軍檢討 范斯稱「共和黨敗在伊戰」 惹怒MAGA選民轉投民主黨

共和黨敗選後首露面…川普坦言伊朗戰爭拖累選情 但不後悔開戰

強生將辭眾院黨團領袖 共和黨將展開接班人大戰

相關新聞

本土數位銀行倒閉引發政治與金融危機 我友邦巴拉圭總統辭職

我南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞5日宣布辭職，原因是巴國首家本土數位銀行ueno bank倒閉而引發嚴重的金融和政治危機。

金融風暴波及300萬人 巴拉圭總統潘尼亞宣布辭職

台灣友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）因Ueno Bank倒閉遭接管引爆嚴重金融危機，...

提前示警 蓋茲：AI恐致更甚新冠的疫情

微軟共同創辦人蓋茲四日在英國金融時報舉辦的「未來人工智慧峰會」，示警人工智慧（ＡＩ）恐遭利用引發一場遠比新冠疫情更嚴重的大流行病。

多地銀行、血庫遭多起網攻

法國西部的地方銀行「阿爾凱亞互助信貸銀行」四日表示，遭網攻導致出現詐欺交易。據外媒報導，涉案金額一點三三億美元（約新台幣四十二點四億元）。法國國家血庫也遭網攻，冷凍庫溫度被調高為攝氏一一○度。

空中交通大亂 歐10餘航班遇「詐」彈

繼三日歐洲多國航班接到炸彈威脅，但最後機上都未發現爆裂物而虛驚一場後，法國等歐洲多國至少十四個航班五日也因炸彈威脅而轉降或迫降。所幸當局及航空公司表示，經搜查後，並未發現機上有危險、有害或可疑物質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。