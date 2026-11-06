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空中交通大亂 歐10餘航班遇「詐」彈

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
歐洲地區航班5日受到本周之內第二次炸彈威脅而臨時改道或暫停起降，戰鬥機升空緊急因應，累計十多個商業班次受到影響而行程大亂。路透
歐洲地區航班5日受到本周之內第二次炸彈威脅而臨時改道或暫停起降，戰鬥機升空緊急因應，累計十多個商業班次受到影響而行程大亂。路透

繼三日歐洲多國航班接到炸彈威脅，但最後機上都未發現爆裂物而虛驚一場後，法國等歐洲多國至少十四個航班五日也因炸彈威脅而轉降或迫降。所幸當局及航空公司表示，經搜查後，並未發現機上有危險、有害或可疑物質。

義大利、法國與保加利亞均派戰機緊急起飛，伴飛接到炸彈威脅的航班。

五日共十幾個航班遭鎖定，包含從丹麥哥本哈根、愛爾蘭都柏林、芬蘭赫爾辛基、西班牙馬德里、義大利米蘭和波蘭華沙起飛的航班。所有航班皆安全降落，也沒在機上發現爆裂物。

一位機場發言人說，一個從赫爾辛基飛往義大利羅馬的「芬蘭航空」航班五日接到炸彈威脅後，除了由一架戰機伴飛，該航班降落後，防爆小組隨即登機搜查。

歐盟航空安全總署（ＥＡＳＡ）五日表示，將持續關注後續發展，並確認與評估可能對飛安造成的影響。

近一周已三天發生類似事件。法新社五日報導，這波炸彈威脅鎖定廉航和往返保加利亞、捷克及義大利的航班。近一周已接到逾廿起炸彈威脅，愛爾蘭廉航「瑞恩航空」接到至少七起。

二日一架匈牙利廉航「威茲航空」預定從英國倫敦飛往保加利亞索菲亞，在接到炸彈威脅後迫降匈牙利布達佩斯。三日則有約十個航班接到炸彈威脅，使歐洲空中交通遭干擾，華沙一座機場被迫關閉，義大利也派戰機伴飛接到炸彈威脅的航班。

二、三和五日的炸彈威脅尚無人或團體宣稱犯案，當局也尚未點名由特定團體或國家所為。

航班 炸彈 芬蘭

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