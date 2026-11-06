多地銀行、血庫遭多起網攻

法國西部的地方銀行「阿爾凱亞互助信貸銀行」四日表示，遭網攻導致出現詐欺交易。據外媒報導，涉案金額一點三三億美元（約新台幣四十二點四億元）。法國國家血庫也遭網攻，冷凍庫溫度被調高為攝氏一一○度。

阿爾凱亞互助信貸銀行指稱，網攻已受控制，客戶不會蒙受財務損失。獨立調查人士ZachXBT先披露上述涉案金額，且遭竊資金藉由多個在加密貨幣交易平台開設的帳戶進行轉移。

南韓金融委員會五日也表示，截至三日，包括四家銀行的共卅七家金融和保險業者通報四十起網攻事件。外洩資訊包含員工資料、客戶姓名、身分證字號及帳戶號碼等，約四十七點三萬筆，尚未確認有帳戶密碼等恐導致非法支付交易的資訊外洩；遭竊資金規模約十億韓元（約新台幣二二八一萬元）。

另外，最近歐洲多地超市的冰箱及冷凍櫃疑似遭網攻而引發混亂。法國國家血液中心表示，二日一家冷凍設備服務供應商發生資安事件，造成三個據點的監控與控制系統受影響。

這些低溫儲存設施存放的是血液檢體，與供輸血和製藥使用的血漿袋，冷凍庫原本設定的溫度為攝氏零下卅度。該中心聲稱，這起事件「並未造成健康影響」，也沒接獲血液製品損失的通報。