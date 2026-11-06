提前示警 蓋茲：AI恐致更甚新冠的疫情

微軟共同創辦人蓋茲四日在英國金融時報舉辦的「未來人工智慧峰會」，示警人工智慧（ＡＩ）恐遭利用引發一場遠比新冠疫情更嚴重的大流行病。

蓋茲說，ＡＩ模型展現的能力令人驚嘆，無論它帶來的正面效益或可能造成的危害，均難以估量。他提醒，當前最迫切的風險在於心懷不軌者利用ＡＩ工具製造生物武器，或攻擊社會各領域的網路安全漏洞；尤其令人擔憂的是，某些可供開發人員自由存取且能移除安全防護及監督的「開放模型」。

這位美國科技富豪警告，ＡＩ涉及的生物安全事件，破壞規模恐遠超過新冠疫情。據估計，自二○二○年至二○二一年，新冠疫情造成全球約一五○○萬人死亡。

蓋茲並指出，國際社會試圖監管ＡＩ與監督其影響的作為，正因白宮的消極不作為而受阻；「如果美國不參與其中，那採取行動就沒太大意義；唯一的問題是，還要發生多少起（相關）事件，（美國）他們才會改變態度？」

蓋茲認為，企業的自我監管起不了太大作用；「要解決這個問題，唯一途徑就是必須升高到政府層級」。

蓋茲呼籲川普政府考慮為ＡＩ模型的內部安全防護和監督制定基準，並引領修補網路安全漏洞的全球性作為，同時建立大規模的監督計畫，涵蓋空氣、汙水和血液，及早發現潛在的ＡＩ賦能感染。

蓋茲指稱，ＡＩ模型本身恐逐漸失控的問題，不久的將來將被外界嚴重關切，甚至恐出現在即將推出的模型中；政府有必要在強化安全防護與對新模型實施第三方稽核有更多作為。

蓋茲九月接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」專訪時提到，ＡＩ公司自我監管並不夠，各國政府也應參與監督；ＡＩ無疑相當強大，一旦ＡＩ落入不法分子手中，足以引發十億人喪生的事件。