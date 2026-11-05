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俄羅斯否認涉入歐洲超市冰箱網攻 稱相關指控荒謬

中央社／ 莫斯科5日綜合外電報導
歐洲多國超市的冰箱與冷凍櫃接連被網路攻擊，圖為無一物的冷凍櫃。路透 路透
歐洲多國超市的冰箱與冷凍櫃接連被網路攻擊，圖為無一物的冷凍櫃。路透 路透

歐洲超市業者本週陸續傳出遭受網路攻擊，冰箱和冷凍櫃溫度被調高，克里姆林宮今天否認其為網攻事件幕後黑手，稱外界對俄羅斯的相關指控「荒謬可笑」。

法新社報導，至少9個歐洲國家生鮮雜貨超市業者目睹自家冷凍櫃溫度急升，迫使業者銷毀價值數億美元食品。歐洲聯盟（EU）警告說，這是企圖打亂歐陸糧食供應的蓄意行動。

隨著俄羅斯對烏克蘭的戰爭邁入第五年，歐洲國家近來示警莫斯科的破壞行動有增無減。

俄羅斯國營媒體報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對此表示：「這些言論荒謬可笑，就像過去一樣，缺乏事實論證或證據支持。」

培斯科夫指出：「這些針對我國的無端指控、將所有一切歸咎於俄羅斯的做法，很遺憾地說，正在成為歐洲國家某種持續存在的趨勢。我想再次強調，這完全是荒謬的指控。」

比利時、愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙以及瑞典的超市陸續在本週通報冷藏系統出問題。法國超市業者上月已受到類似攻擊。

西方國家指控俄羅斯定期發動網攻。自莫斯科2022年入侵烏克蘭以來，這個情況日益嚴重。不過，俄羅斯始終否認相關指控。

俄羅斯 歐洲 網攻

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