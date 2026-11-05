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亞美尼亞擬最遲2028年申請加入歐盟 與俄關係持續惡化

中央社／ 亞美尼亞首都葉里凡5日綜合外電報導
亞美尼亞總理帕辛揚。美聯社
亞美尼亞總理帕辛揚。美聯社

亞美尼亞總理帕辛揚今天宣布，計劃最遲於2028年正式申請加入歐盟，此舉顯示亞美尼亞進一步疏遠長期盟友俄羅斯。

法新社報導，亞美尼亞指控俄羅斯未能保護自己免受宿敵鄰國亞塞拜然侵害，雙方關係因此急遽惡化。

在2020年及2023年，亞塞拜然收復長期由亞美尼亞分離主義勢力控制的卡拉巴赫（Karabakh）地區，促使這塊分離出去的地區有逾10萬名亞美尼亞裔居民逃往亞美尼亞。

在這之後，亞美尼亞日益採取親西方的外交政策，遠離傳統盟友俄羅斯的勢力範圍。

帕辛揚（Nikol Pashinyan）在記者會上表示：「我們已開始打造另一種選項，讓人民有機會做出選擇。」

他指出：「我很清楚，這個過程最終將促使我們在2027年或2028年正式提出申請，啟動加入歐盟、成為正式成員國的程序。」

帕辛揚說，亞美尼亞目前並不打算退出俄羅斯主導的「歐亞經濟聯盟」（EAEU），這個貿易集團是由數個前蘇聯國家組成。

不過俄羅斯已多次表示，由於規範互相牴觸，不可能同時加入歐盟和歐亞經濟聯盟。

帕辛揚也指出，亞美尼亞已對俄羅斯主導的軍事聯盟「集體安全公約組織」（CSTO）失去興趣。亞美尼亞已暫停參與該組織的活動。

亞美尼亞去年4月通過法律，啟動尋求加入歐盟的程序，但這項法律本身並不代表該國已正式提出入會申請。

亞美尼亞 歐盟

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