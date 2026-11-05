英國：網攻利用系統既有弱點 迴避資安投資代價更高

歐洲近期發生數起超市冷鏈設備遭大規模網路攻擊事件，英國國家網路安全中心（NCSC）執行長霍恩說，網攻事件預料將持續增加，而一大原因是長期存在的系統弱點遲未獲解決、被視而不見，許多供應鏈和實體仍依賴脆弱、過時的科技和應用方式。

霍恩（Richard Horne）比喻，這就像義大利知名景點比薩斜塔（Leaning Tower of Pisa），它的傾斜源於基礎結構缺陷，因此禁不起壓力。

國家安全人人有責，霍恩說，所有人都有責任，確保英國有能力承受可能必須面對的網路攻擊壓力。

霍恩近日在倫敦一場演說提到，無論業務類別或規模，一旦企業和機構無法在網路安全領域及時作出必要抉擇，它們終有一天須向投資人及其他利害關係人解釋，為何一味放任自己「故意盲目」。

「數十年來，我們帶著僥倖心態，以低成本享受科技帶來的好處。已達使用年限的系統持續運作，眾人只想著多撐一年也好；早就該執行的系統更新一再被延後，只為了所謂的成本效益考量。科技供應商則疏於在系統開發階段，即讓『安全』成為系統設計和常態運作的一部分。」

霍恩進一步指出，常見的資安漏洞包括未能在系統使用年限內持續投資，誤以為「安裝了就沒事」；貪圖方便、得過且過，因此准許非必要人士在非必要情況下使用系統。

此外，採購服務時，只考量價錢，未深究系統韌性與安全，且未設置必要的即時監測機制。

霍恩強調，對待網路安全的態度不應是可有可無、有了當然好，而是當然要有、當然要好。

霍恩示警，可能會有這麼一天，原本可用的網路安全防衛措施已不再可用，一如車門關上、列車離站，沒趕上車的人只能看著列車駛離。或許有這麼一天，董事會討論的不再是該做什麼，而是「原本」該做、卻沒做什麼，而「我們今天如何行動，將決定我們明天如何回答這類問題」。

關於人工智慧（AI）對網攻型態的影響，霍恩指出，AI本質上是一系列機器運算，它隱含的傷害與益處主要取決於使用者。對惡意行為者而言，AI可讓損害倍增，提升攻擊速度和規模；對防衛方而言，AI可增進偵測與排除系統弱點的效率。

然而，韌性不僅取決於科技本身，更涉及環境與系統整體基礎架構、治理文化與方式、問責機制及法規。

霍恩另提醒，各界應增加對自動化流程的關注，相關流程涉及電力供應、排水與供水、製造業生產線、供暖與冷鏈（冷藏、冷凍）等系統，對現代生活至關重要。

這些系統不屬於傳統定義的「資訊科技」，但也涉及連線控制。霍恩指出，當代社會面臨的網攻風險因此比許多人想像的龐大，近期的冷鏈事件即是明證。

至於英國是否曾遭遇與其他歐洲國家類似的攻擊，根據霍恩3日接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，NCSC曾連夜向可能遭攻擊的英國境內實體發出警示，因此英國未遭遇如法國等歐洲國家、金額高達數百萬歐元的大規模損失。