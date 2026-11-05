歐6國航班傳「詐」彈威脅 機組員均安

繼三日歐洲多國航班接到炸彈威脅，但最後機上都未發現爆裂物而虛驚一場後，法國等歐洲多國共十幾個航班五日也因炸彈威脅而轉降或迫降。所幸當局表示，經搜查後，尚未發現機上有危險、有害或可疑物質。

十幾個航班遭鎖定，包含從丹麥哥本哈根、愛爾蘭都柏林、芬蘭赫爾辛基、西班牙馬德里、義大利米蘭和波蘭華沙起飛的航班。

一位機場發言人說，一個從赫爾辛基飛往義大利羅馬的「芬蘭航空」航班五日接到「詐彈」通報後，一架戰機伴飛，