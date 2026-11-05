巴拉圭銀行倒閉引發政治危機 反對派議員推動彈劾總統

目前已在香港服刑中的民主運動人士、前香港眾志秘書長黃之鋒，服刑期間在2025年被追加指控違反香港國安法的「串謀境外勢力、危害國家安全」，在今天11月5日香港高等法院宣判：黃之鋒需再監禁10年。黃之鋒先前已經因為香港47人案被判4年8個月徒刑，原訂在2027年1月可以獲釋；前後已經服刑超過6年的黃之鋒，現在又追加一條10年刑期，預計到2036年40歲的時候，黃之鋒才有機會重獲自由。

2026-11-05 12:50