越南國家主席11年來首訪日本 深化雙邊關係

越南外交部宣布，越共總書記暨國家主席蘇林將於8日至11日訪日，為11年來最高領導人首度訪日，深化雙邊關係。越南外交部發言人范秋姮強調，越、日雙邊政治互信日益增強，擁有許多共同戰略利益。

越通社報導，越南外交部於今天例行記者會上宣布，應日本政府邀請，越共中央總書記暨國家主席蘇林（Tô Lâm）將於8日至11日正式訪問日本。

訪問期間蘇林將晉見日本天皇、與日本首相高市早苗會談，並會見日本參議院議長和眾議院議長。預計蘇林也將在日本國會發表施政演說，及訪問神奈川縣。

這是蘇林就任新職務以來首次正式訪問日本，也是越共中央總書記11年來首次訪日。高市早苗今年5月正式訪問越南。

越南外交部發言人范秋姮（Phạm Thu Hằng）表示，近年越日全面戰略夥伴關係透過黨政議會、民間交流、部會、產業、地方合作等各個管道得到全面發展。雙邊政治互信日益增強，擁有許多共同戰略利益。

日本駐越南大使伊藤直樹也向越媒表示，蘇林訪問日本意義重大。「日本高度重視這次訪問。值得一提的是，蘇林總書記在今年越共黨代會上當選總書記後，在其5年任期的第1年就訪問日本，這表明越共高度重視與日本的關係」。

在經濟方面，日本仍然是越南的主要合作夥伴，在官方發展援助（ODA）合作和勞動力方面排名第1，在投資方面排名第3，在貿易和旅遊方面排名第4。

今年前8個月的雙邊貿易額達到337億美元，年增27%，且在數位轉型、綠色轉型和再生能源等新興領域的合作取得顯著進展。

此外，記者在會中提問，有鑒於俄烏戰爭、中東局勢及天災等風險引發全球對緊急應變的關注，今年數十個國家陸續發布緊急應變準備，建議民眾為緊急情況準備天數各異的必需品，越南政府對此態度為何。

范秋姮回覆，「關於建議民眾為緊急情況準備必需物資，越南當局將協調風險評估，研究適合實際情況的措施，包括提高民眾的防範意識，引導民眾在事件發生時積極預防和應對，避免社會出現恐慌。」

另外，關於近日歐洲各地超市冷藏系統陸續遭遇一連串的網路攻擊事件。范秋姮強烈譴責一切形式的網路攻擊和網路安全威脅。她表示，「歐洲超市冷藏系統的網路攻擊表明，網路安全威脅日益加劇，這不僅影響數據和資訊系統，還會直接影響生產、業務運營、供應鏈和人們的生活」。

她說，政府應儘早採取積極主動的防護措施，在保障網路安全的同時，保護重要的經濟活動，維護人民生命安全。