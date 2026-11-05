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美民主黨掌國會 分析：對泰國影響有限、政策存變數

中央社／ 曼谷5日專電

民主黨於美國期中選舉大勝將重掌參眾兩院，可能牽動關稅政策及中東外交走向。泰國經濟學者分析，國會制衡可能增加美國政府推動新關稅的難度，但不代表現行關稅會撤銷；泰國應把握政策調整空間，改善投資環境、提升競爭力。

泰國法政大學（Thammasat University）經濟學院副教授朱塔提（Juthathip Jongwanich）向中央社表示，泰國目前面臨美國以強迫勞動為由，依301條款實施的關稅措施；另外，還有產能過剩相關調查正在進行。泰美雙方則持續協商互惠貿易協定（ART）。

朱塔提指出，民主黨即使掌握國會，要撤銷川普透過301條款實施的關稅仍有難度，因為美國總統依法可依301條款課徵關稅，不須每年取得國會批准。

此外，若要推翻總統否決權，國會兩院都必須取得2/3多數，民主黨仍需要部分共和黨議員的支持。不過，她認為，「民主黨可能透過增加審查程序、要求政府提出更多文件，以及擴大產品關稅豁免清單等方式，拖延新增關稅措施。」

朱塔提指出，若新增關稅實施時間延後，將有利泰國爭取時間，審慎評估互惠貿易協定涉及的關稅、非關稅措施及智慧財產權等議題。但她提醒，泰國政府不應只考量美國市場，也應評估相關承諾可能對國內產業競爭力及民眾福祉的影響。

泰國蘭甘亨大學經濟學院副教授萬納蓬（Wannaphong Durongkaveroj）則表示，美國期中選舉對泰國經濟的影響，仍取決於川普是否延續對伊朗的政策，以及是否維持現行關稅措施。

他指出，美伊衝突推高美國能源價格，也侵蝕川普的民意支持，「川普可能必須在國內政治成本與外交政策目標之間權衡」。

萬納蓬透過電郵回覆中央社提問時寫道：「泰國是能源淨進口國，油價上漲將增加生產及生活成本，對低收入族群造成較大衝擊。」

他認為，政府雖可能需要推出短期刺激措施，但目前財政空間有限，加上國際貨幣基金（IMF）及世界銀行年會後，泰國面臨財政整頓壓力，政策選擇將更加困難。

萬納蓬強調，現在的重點仍在於泰美雙方的互惠貿易協定，「該協定越早達成，對泰國經濟就越有利」。同時，他也呼籲泰國政府，應該優先加快與歐盟的自由貿易協定談判，並加入經濟合作暨發展組織（OECD）。

泰國與美國雙方已就主要內容達成原則性共識，包括泰國承諾對99%的美國商品取消或降低關稅，目前正處理技術細節、法律條文及國內批准程序。

美國中田納西州立大學（Middle Tennessee StateUniversity）經濟與金融系副教授威薩魯特（WisarutSuwanprasert）則提出另一觀點。他向中央社分析，美國民主黨取得國會優勢後，國會監督力道可能增強，使美國政府推動關稅措施時，必須更清楚說明政策目標及對美國企業、消費者的影響。

他提醒，民主黨掌握國會，可能讓美國政策更可預測，但也可能造成政策分歧；「即使關稅維持不變，只要政策更具可預測性，企業就能更有效規劃生產、採購及投資，但朝野分歧也可能造成政策延宕，因此企業仍須為不確定性做好準備。」

威薩魯特還提到，泰國曾受惠於2018年美中貿易戰帶來的貿易轉移效應，增加對美出口，因此「若美中貿易緊張緩和，泰國部分出口利益可能減少」。不過，若全球需求改善、生產成本降低及政策不確定性下降，也可能抵銷相關影響。

威薩魯特表示，泰國應強化全球生產基地的地位，包括提升勞動力技能與生產力、改善基礎建設及交通運輸、確保能源供應穩定，並建立可預測的法規環境。

民主黨 國會 泰國

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