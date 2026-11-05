談美國期中選舉結果 青瓦台：不會影響韓美同盟

美國期中選舉民主黨重新掌握國會參眾兩院主導權，南韓青瓦台首席發言人姜由楨今天表示，特定選舉結果不會影響70多年來跨黨派支持的韓美同盟，政府也將分析此次選舉帶來的政治版圖變化。

美國總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨在昨天的期中選舉慘敗，由民主黨贏得聯邦眾議院與參議院的主導權。

針對美國期中選舉的結果是否會影響對南韓外交政策，青瓦台首席發言人姜由楨今天回答媒體提問時表示，總統李在明今天主持的首席秘書及輔佐官會議，並未討論到這項議題。

不過姜由楨也提到，韓美同盟是70多年來持續獲得美國跨黨派支持、並穩固發展至今的關係，「我們認為，特定選舉結果不會影響韓美同盟」。姜由楨強調，政府未來也將持續分析此次美國期中選舉帶來的政治版圖變化，並與美國行政部門及國會保持密切溝通與合作，以推動韓美同盟持續發展。

姜由楨指出，在對美投資等議題上，政府將以韓美雙方達成的協議為基礎，持續推動對美戰略投資。姜由楨也強調，個別投資計畫仍將依據國家利益優先原則，按照商業可行性、合理性等相關程序進行審查。

另外，李在明今天主持的首席秘書及輔佐官會議中，主要討論「AI海外拓展及合作方案」與「擴散新創熱潮方案」兩項議題。AI未來企劃首席秘書報告指出，政府以躍升AI強國為目標，透過公私部門全力投入，已確保涵蓋AI基礎設施、模型及服務的完整AI競爭力。

因此，在今天會議也討論了發掘符合各國需求的AI合作模式，以及推動以民間企業為核心、採取先導團隊模式的AI合作計畫等方案。