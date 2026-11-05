快訊

拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

聽新聞
0:00 / 0:00

談美國期中選舉結果 青瓦台：不會影響韓美同盟

中央社／ 首爾5日專電
南韓總統李在明。路透社
南韓總統李在明。路透社

美國期中選舉民主黨重新掌握國會參眾兩院主導權，南韓青瓦台首席發言人姜由楨今天表示，特定選舉結果不會影響70多年來跨黨派支持的韓美同盟，政府也將分析此次選舉帶來的政治版圖變化。

美國總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨在昨天的期中選舉慘敗，由民主黨贏得聯邦眾議院與參議院的主導權。

針對美國期中選舉的結果是否會影響對南韓外交政策，青瓦台首席發言人姜由楨今天回答媒體提問時表示，總統李在明今天主持的首席秘書及輔佐官會議，並未討論到這項議題。

不過姜由楨也提到，韓美同盟是70多年來持續獲得美國跨黨派支持、並穩固發展至今的關係，「我們認為，特定選舉結果不會影響韓美同盟」。姜由楨強調，政府未來也將持續分析此次美國期中選舉帶來的政治版圖變化，並與美國行政部門及國會保持密切溝通與合作，以推動韓美同盟持續發展。

姜由楨指出，在對美投資等議題上，政府將以韓美雙方達成的協議為基礎，持續推動對美戰略投資。姜由楨也強調，個別投資計畫仍將依據國家利益優先原則，按照商業可行性、合理性等相關程序進行審查。

另外，李在明今天主持的首席秘書及輔佐官會議中，主要討論「AI海外拓展及合作方案」與「擴散新創熱潮方案」兩項議題。AI未來企劃首席秘書報告指出，政府以躍升AI強國為目標，透過公私部門全力投入，已確保涵蓋AI基礎設施、模型及服務的完整AI競爭力。

因此，在今天會議也討論了發掘符合各國需求的AI合作模式，以及推動以民間企業為核心、採取先導團隊模式的AI合作計畫等方案。

美國期中選舉 青瓦台 韓美

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民主黨掌握美國會大局 經長：預期台美關稅政策與合作不變

民主黨重掌美國會 分析：將關注台灣施壓川普改變中國政策

美政局新變化…府院總動員 推演三大議題

北京稱「美國期中選舉是內政」 會續落實川習會共識

相關新聞

台灣小心了！學者警告：俄中若認定川普來日無多 未來兩年恐更囂張

布魯金斯研究院資深研究員卡根（Robert Kagan）警告，伊朗戰爭消耗美軍飛彈庫存、排擠亞洲海軍兵力，加上川普期中選舉受挫，中國大陸和俄羅斯可能認為川普「來日無多」，未來兩年會更加囂張。

談美國期中選舉結果 青瓦台：不會影響韓美同盟

美國期中選舉民主黨重新掌握國會參眾兩院主導權，南韓青瓦台首席發言人姜由楨今天表示，特定選舉結果不會影響70多年來跨黨派支...

美期中選舉民主黨掌國會 澤倫斯基盼為烏爭取更多援助

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天受訪表示，他希望美國期中選舉民主黨勝選重掌國會，能為烏克...

GMO遭駭致歉記者會惹議 會長熊谷含淚談理念、當眾訓斥下屬

日本大型IT企業GMO網路集團旗下服務先前遭駭，會長兼社長熊谷正壽2日召開記者會致歉，卻在會上含淚大談理念、當眾訓斥下屬...

一眨眼又十年：香港重判黃之鋒等到40歲才能出獄

目前已在香港服刑中的民主運動人士、前香港眾志秘書長黃之鋒，服刑期間在2025年被追加指控違反香港國安法的「串謀境外勢力、危害國家安全」，在今天11月5日香港高等法院宣判：黃之鋒需再監禁10年。黃之鋒先前已經因為香港47人案被判4年8個月徒刑，原訂在2027年1月可以獲釋；前後已經服刑超過6年的黃之鋒，現在又追加一條10年刑期，預計到2036年40歲的時候，黃之鋒才有機會重獲自由。

梅蘭妮亞促停火獲授勳 俄襲烏援助站釀40死59失聯

烏克蘭總統澤倫斯基今天頒授國家榮譽給美國總統第一夫人梅蘭妮亞，表揚她斡旋促成局部停火，讓平民得以從俄占城市撤離。停火結束...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。