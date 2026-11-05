美期中選舉民主黨掌國會 澤倫斯基盼為烏爭取更多援助

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天受訪表示，他希望美國期中選舉民主黨勝選重掌國會，能為烏克蘭爭取更多援助。

路透社報導，澤倫斯基告訴德國第二電視台（ZDF），他希望民主黨明年掌控國會參眾兩院後帶來的改變，能對基輔有利。

澤倫斯基在德國第二電視台專訪播出前提供的文稿中表示：「我也感謝共和黨人，但民主黨人對於支持烏克蘭及向烏克蘭提供援助的立場非常明確。」

澤倫斯基說：「他們談到重啟美國與歐洲之間的連結…因此，我們有希望看到權力平衡出現，並獲得更多支持。」

澤倫斯基指出，更多美國援助可能對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）產生影響。

德國第二電視台引述澤倫斯基表示：「如果國會現在也像歐洲今天所做的那樣，提出強而有力的財政支援或軍事援助，那將是正面的事，也會對普丁產生影響。」

此外，就在烏克蘭與俄羅斯代表預定舉行一系列會談之際，澤倫斯基表示，他已經與美國特使通話。首場會議預定在白宮舉行，由美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）主持。

法新社報導，這波密集外交折衝之際，烏克蘭、俄羅斯及美國談判代表正準備於10日至11日在阿布達比會面，這將是自今年2月以來，3方首次齊聚談判。

隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭邁入第5年，加上美國總統川普與俄羅斯總統普丁近期關係改善，引發外界擔憂美國可能背棄基輔，這場會談重新燃起和平希望。

澤倫斯基今天訪問馬德里期間在社群平台X發文表示：「我們剛剛與魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）進行長達1個半小時、非常詳細的對話。」

他說：「談判必須全速推進，以盡快結束這場戰爭。烏克蘭已準備好採取必要步驟。」

此前，梅蘭妮亞的白宮辦公室表示，第一夫人將安排俄羅斯與烏克蘭代表在白宮會面，但當時未公布日期。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的說法報導，俄羅斯總統國際經濟合作顧問德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）及人權專員蘭特拉托娃（Yana Lantratova）將於5日會見美國第一夫人，「前提是所有後勤安排都能順利敲定」。

烏克蘭人權專員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）也宣布，他將在華府與梅蘭妮亞會面。