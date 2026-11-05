快訊

台灣星巴克去冰政策掀討論！消費者跨海寫信 美國總部回覆

台股連日重挫千點 證交所說話了「今年贏過亞股與費半」

台灣松下湖口廠爆炸「尋獲第2名失聯者」 遺體受困機台下遭火噬成焦屍

聽新聞
0:00 / 0:00

美期中選舉民主黨掌國會 澤倫斯基盼為烏爭取更多援助

中央社／ 基輔4日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天受訪表示，他希望美國期中選舉民主黨勝選重掌國會，能為烏克蘭爭取更多援助。

路透社報導，澤倫斯基告訴德國第二電視台（ZDF），他希望民主黨明年掌控國會參眾兩院後帶來的改變，能對基輔有利。

澤倫斯基在德國第二電視台專訪播出前提供的文稿中表示：「我也感謝共和黨人，但民主黨人對於支持烏克蘭及向烏克蘭提供援助的立場非常明確。」

澤倫斯基說：「他們談到重啟美國與歐洲之間的連結…因此，我們有希望看到權力平衡出現，並獲得更多支持。」

澤倫斯基指出，更多美國援助可能對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）產生影響。

德國第二電視台引述澤倫斯基表示：「如果國會現在也像歐洲今天所做的那樣，提出強而有力的財政支援或軍事援助，那將是正面的事，也會對普丁產生影響。」

此外，就在烏克蘭與俄羅斯代表預定舉行一系列會談之際，澤倫斯基表示，他已經與美國特使通話。首場會議預定在白宮舉行，由美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）主持。

法新社報導，這波密集外交折衝之際，烏克蘭、俄羅斯及美國談判代表正準備於10日至11日在阿布達比會面，這將是自今年2月以來，3方首次齊聚談判。

隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭邁入第5年，加上美國總統川普與俄羅斯總統普丁近期關係改善，引發外界擔憂美國可能背棄基輔，這場會談重新燃起和平希望。

澤倫斯基今天訪問馬德里期間在社群平台X發文表示：「我們剛剛與魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）進行長達1個半小時、非常詳細的對話。」

他說：「談判必須全速推進，以盡快結束這場戰爭。烏克蘭已準備好採取必要步驟。」

此前，梅蘭妮亞的白宮辦公室表示，第一夫人將安排俄羅斯與烏克蘭代表在白宮會面，但當時未公布日期。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的說法報導，俄羅斯總統國際經濟合作顧問德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）及人權專員蘭特拉托娃（Yana Lantratova）將於5日會見美國第一夫人，「前提是所有後勤安排都能順利敲定」。

烏克蘭人權專員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）也宣布，他將在華府與梅蘭妮亞會面。

民主黨 烏克蘭 澤倫斯基

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

梅蘭妮亞促停火獲授勳 俄襲烏援助站釀40死59失聯

藍潮淹沒共和黨！國會變天關注5大牽動 歐洲恐淪川普出氣筒

美中俄三方會談或成「雅爾達2.0」 分析：僅象徵意義

美國期中選舉變天！民主黨「藍潮」重掌國會 全球政界回應一次看

相關新聞

台灣小心了！學者警告：俄中若認定川普來日無多 未來兩年恐更囂張

布魯金斯研究院資深研究員卡根（Robert Kagan）警告，伊朗戰爭消耗美軍飛彈庫存、排擠亞洲海軍兵力，加上川普期中選舉受挫，中國大陸和俄羅斯可能認為川普「來日無多」，未來兩年會更加囂張。

美期中選舉民主黨掌國會 澤倫斯基盼為烏爭取更多援助

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天受訪表示，他希望美國期中選舉民主黨勝選重掌國會，能為烏克...

GMO遭駭致歉記者會惹議 會長熊谷含淚談理念、當眾訓斥下屬

日本大型IT企業GMO網路集團旗下服務先前遭駭，會長兼社長熊谷正壽2日召開記者會致歉，卻在會上含淚大談理念、當眾訓斥下屬...

一眨眼又十年：香港重判黃之鋒等到40歲才能出獄

目前已在香港服刑中的民主運動人士、前香港眾志秘書長黃之鋒，服刑期間在2025年被追加指控違反香港國安法的「串謀境外勢力、危害國家安全」，在今天11月5日香港高等法院宣判：黃之鋒需再監禁10年。黃之鋒先前已經因為香港47人案被判4年8個月徒刑，原訂在2027年1月可以獲釋；前後已經服刑超過6年的黃之鋒，現在又追加一條10年刑期，預計到2036年40歲的時候，黃之鋒才有機會重獲自由。

梅蘭妮亞促停火獲授勳 俄襲烏援助站釀40死59失聯

烏克蘭總統澤倫斯基今天頒授國家榮譽給美國總統第一夫人梅蘭妮亞，表揚她斡旋促成局部停火，讓平民得以從俄占城市撤離。停火結束...

貫徹「安俄經中」戰略？金正恩訪丹東10天後 北韓高官率團訪北京

北韓最高領導人金正恩上月突訪大陸丹東後，朝鮮勞動黨中央政治局委員、中央書記金成男率團訪問北京。中朝近期高層往來日益頻繁，進一步加強雙邊關係，平壤貫徹「安俄經中」戰略明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。