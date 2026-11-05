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GMO遭駭致歉記者會惹議 會長熊谷含淚談理念、當眾訓斥下屬

中央社／ 東京5日綜合外電報導
GMO互聯網集團董事長兼總裁熊谷正壽（中）在就一起網路攻擊事件召開的新聞發布會上鞠躬致歉。 歐新社
GMO互聯網集團董事長兼總裁熊谷正壽（中）在就一起網路攻擊事件召開的新聞發布會上鞠躬致歉。 歐新社

日本大型IT企業GMO網路集團旗下服務先前遭駭，會長兼社長熊谷正壽2日召開記者會致歉，卻在會上含淚大談理念、當眾訓斥下屬，還限制記者追問，被批喧賓奪主、模糊事件焦點。

日媒「女性自身」、「東洋經濟Online」、「ITmedia NEWS」報導，事件起於10月21日，GMO旗下服務「お名前.com」遭非法存取。攻擊者向GMO勒索約80億日圓，公司拒絕支付後，攻擊者27日在其網站公開疑似為用戶的個人資料。此外，GMO旗下資安公司GMO Cybersecurity by Ierae早在2024年4月就指出系統有漏洞，這點也在事件後曝光。

熊谷在記者會一開始便以強烈語氣道歉：「未能保護好客戶！實在非常抱歉！」事件發生後，他曾在自己的X帳號發布笑容滿面的自拍照等貼文，被批評「缺乏敏感度」，他也在會上為此致歉。

這場記者會分為3部分，第1部分為上述道歉，並說明GMO對事件的處理方式；第2部分談GMO從事件中得到的心得；第3部分則是媒體提問。然而，第2、第3部分出現不少引發爭議的場面。

熊谷談到名為「GMO精神」的企業理念與社訓時，眼眶泛淚地說：「31年來，我一直強調，所有目標都是為了讓客戶露出笑容。看到客戶的笑容，我們就能引以為傲，最終也能透過獲利讓股東露出笑容。」

這場原本應用來道歉並說明事件的記者會，卻花了約30分鐘談這些理念。在第3部分的提問環節，熊谷被問到為何在第2部分大談理念，他表示是「為了說明我的生命沙漏將流向何處」。報導解讀，這是指他要把有限的生命奉獻給網際網路。

另外，記者詢問資安公司當時具體指出哪些系統漏洞時，熊谷以「同樣的回答說兩次，就會浪費各位的生命沙漏」為由，限制記者繼續追問。

被問及外部是否曾通報漏洞時，熊谷指犯人在網路上散布「曾數百次洽詢卻未獲回應」的說法是謊言、是心理戰，並表示若有負責人員對同一漏洞的指出多次仍不處理，「我會立即解雇」。此話引發網友批評他把責任推給員工。

提問環節中，熊谷還以嚴厲口吻斥責簡報準備不順的工作人員，以及尚未扣好西裝外套鈕扣就準備說明的幹部，被質疑形同在公開場合職場霸凌。

熊谷的言行在社群平台X上掀起議論。有網友發文表示「聽說會出現很多金句，就去看了GMO的記者會，結果這3個半小時完全是浪費我的生命沙漏」；也有網友說，「名義上是道歉記者會，實際上是在自我陶醉。回答記者提問時答非所問，還頻頻說話打結，看到一半才驚覺這原來是道歉記者會」。

記者會 下屬 日媒

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