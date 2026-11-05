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韓國強化荷莫茲海峽安全部署 強調不介入伊朗戰爭

中央社／ 首爾5日綜合外電報導

韓國國防部今天表示，將派遣海上巡邏機和爆裂物處理小組前往荷莫茲海峽附近海域，作為協助維護這條重要航道暢通任務的一環。首爾當局堅稱，不會派兵介入伊朗戰爭。

綜合法新社和路透社報導，這項聲明發布之際，首爾當局堅持不會派遣軍隊介入伊朗戰爭，同時尋求在這條全球最重要的海上咽喉要道之一，保護商業航運與能源供應安全。

自美國與以色列2月28日聯手對伊朗展開大規模空襲以來，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運受到干擾。這條海峽是全球能源供應的重要通道，戰前承擔全球約1/5的原油與液化天然氣（LNG）運輸。

韓國國防部發言人今天表示，國防部已證實相關報導，政府計劃擴大反海盜海軍部隊「清海部隊」（Cheonghae Unit）任務範圍，將原本在索馬利亞外海亞丁灣（Gulf of Aden）保護商船的行動範圍延伸至荷莫茲海峽附近海域。

韓聯社報導，此次部署將包括一艘驅逐艦、一架P-8海上巡邏機、一支爆裂物處理小組（EOD）、無人水面載具和無人水下載具以及水下遙控無人載具（ROV）等。

韓聯社補充說，清海部隊目前的派遣任務僅獲准執行至今年底，若要延長部署期限，必須取得國會批准。

一名不具名的韓國國防部官員告訴記者：「強化清海部隊是為了保護我國公民，以及維護韓國經濟利益。」

這名官員表示，此次增援完全以非戰鬥任務為目的，清海部隊也將獨立於盟軍之外執行任務。

他說：「行動範圍將限於阿曼以南的公海，而海上巡邏機在執行任務時，不得鎖定伊朗領土、領海或荷莫茲海峽內部為目標，或對其進行監視。」

韓國總統李在明9月重申，不會向中東部署任何可能使韓國捲入與伊朗戰爭有關衝突的軍事力量。

他當時表示：「我們至今一直遵守不參與、不介入戰爭的原則，未來也將繼續堅守。」

在韓國表示考慮為荷莫茲海峽的安全「做出貢獻」後，德黑蘭當局已警告韓方不要採取此類部署行動。

韓國高度仰賴石油進口，根據韓國產業通商資源部資料，2025年韓國約70%的石油供應來自中東地區，其中大部分經由荷莫茲海峽運輸。

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