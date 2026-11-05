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梅蘭妮亞促停火獲授勳 俄襲烏援助站釀40死59失聯

中央社／ 基輔4日綜合外電報導
第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。美聯社
第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天頒授國家榮譽給美國總統第一夫人梅蘭妮亞，表揚她斡旋促成局部停火，讓平民得以從俄占城市撤離。停火結束後，俄羅斯於2日轟炸烏克蘭一處物資發放站，死亡人數已升至40人、另有59人失聯

法新社報導，烏克蘭總統府官網刊登的一項法令寫道，「茲頒布法令，授予美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）一等奧爾加公主勳章（Order ofPrincess Olga, First Class）」，表彰她「個人對烏克蘭人道主義支援的重大貢獻，以及積極投入人權和慈善工作」。

上月，美國總統川普的妻子梅蘭妮亞宣布烏克蘭與俄羅斯部隊達成局部停火，這次罕見的停火獲得俄烏雙方遵守，讓道路得以進行清雷，也讓南部前線城市奧列什基（Oleshky）面臨數週糧食與藥品短缺的居民得以撤離。

梅蘭妮亞的白宮辦公室昨天晚間發表聲明表示：「這項成就代表美國第一夫人展開前所未有的外交創舉。」聲明還提到，她將親自促成俄烏代表在白宮會面，但未透露日期。

同篇聲明也指出，梅蘭妮亞明天早上11時將在白宮就奧列什基停火發表談話。此外，這位第一夫人也參與相關努力，協助讓被帶往俄羅斯的烏克蘭兒童返回家園。

由美國斡旋的短暫局部停火剛結束一天，俄羅斯便於2日轟炸烏克蘭東南部札波羅熱地區（Zaporizhzhia）一處援助物資發放點，根據烏克蘭官員統計，死亡人數已攀升至40人，另有數十人仍下落不明，這是今年針對平民死傷最慘重的襲擊之一。

路透社今天拍攝的畫面顯示，在多次遭受打擊的科梅舒瓦哈村（Komyshuvakha），身穿軍用迷彩服的男子將裝入白色塑膠袋的遺體搬到一輛廂型車的後車廂。

數輛挖土機在一處巨大彈坑附近挖土，救援人員則在現場搜尋埋在底下的遺體。札波羅熱地區防禦委員會（Zaporizhzhia Regional Defense Council）共同主席費多羅夫（Ivan Fedorov）在通訊軟體Telegram上寫道，目前仍有59人失聯。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，民眾前來領取援助物資時，俄軍先朝一棟作為物資發放站的地下學校建築投下航空炸彈，隨後又投下更多炸彈擊中這處避難所。

澤倫斯基指出，由於這所學校鄰近前線，學校很早以前就停課，但仍作為避難所，每週一都會發放人道救援物資。科梅舒瓦哈距最近的俄羅斯陣地僅17公里。

為當地社區提供糧食與飲水的慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）表示，遇襲的設施是當地居民的人道與行政中心，旗下烏克蘭應變主任史特凡紐克（Yuliya Stefanyuk）說：「這次空襲擊中的地方，是當地社區為居民籌措援助的場所。」

緊急救援部門說，死者包括兩名救援人員與4名警察。俄羅斯國防部指出，這起襲擊的目標為科梅舒瓦哈與另外兩個定居點周邊的烏克蘭軍事單位，造成超過25名烏克蘭軍人喪命。俄烏雙方都否認蓄意以平民為目標。

烏克蘭國家警察在社群媒體發文表示，這個地區遭受數次攻擊，其中包括一枚重達3噸FAB炸彈。這是加裝滑翔套件的大型炸彈，從俄羅斯戰機投下後能飛行很長的距離。根據國防情報網站，一枚3噸重的滑翔炸彈裝有約1.4噸的炸藥。

失聯 烏克蘭 澤倫斯基

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