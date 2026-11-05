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5名維吾爾人面臨遣返風險 泰國官員：由司法決定

中央社／ 曼谷5日專電

泰國國家安全委員會表示，5名遭中國通緝的維吾爾人，未來若中國提出引渡要求，將依泰中引渡條約及泰國司法程序處理。其中2人已於10月獲特赦，目前轉至拘留中心，引發人權團體關切，呼籲泰國政府勿將他們遣返中國。

泰國公共電視台（Thai PBS）及「曼谷郵報」（Bangkok Post）4日報導，泰國國家安全委員會秘書長杜昂帕帕（Chaiyapruek Duangprapat）表示，這5名維吾爾人因2020年試圖逃離移民拘留所而遭判刑，其中2人已於上月服刑期滿，另外3人仍有約1年刑期。

杜昂帕帕指出，中國已對這5人發布逮捕令，但他們目前均未取得難民身分。如果中國要求引渡，泰國外交部將先確認逮捕令是否有效，再交由泰國司法系統處理。

他說，若法院裁定符合引渡條件，兩人將依引渡條約交給中國；若法院不准引渡，則須視是否有第三國願意接收而定。

杜昂帕帕強調，此案屬於司法問題，而非政府政策決定，這與先前40名維吾爾人被遣返回中國的情況不同。

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）4日發布聲明指出，泰國當局不應強制遣返2名維吾爾人回中國，「他們在那裡面臨遭受酷刑和其他嚴重虐待的風險」。

「人權觀察」表示，這2人自2014年起遭泰國拘留，當時其中1人年僅14歲，兩人後來因試圖逃離拘留所而被判刑。

人權觀察指出，泰國外交部官員曾向國會委員會表示，中國駐曼谷大使館8月要求泰國將2人送回中國。

人權觀察亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）表示，泰國過去曾長期將維吾爾人關押在不人道環境中，最後又配合中國要求將人遣返，導致他們遭到強迫失蹤。

皮爾森說：「泰國總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）應停止將維吾爾人強迫遣返中國，並允許這2名前往安全的第三國。」

「人權觀察」指出，兩人的律師已告知泰國當局，當事人不同意被遣返中國，但泰國移民機關多次拒絕聯合國難民署（UNHCR）接觸兩人，以確認其難民身分。

人權觀察強調，泰國有義務遵守國際法中的不遣返原則，不得將任何人強迫送往可能面臨迫害、酷刑或其他嚴重侵害人權的地方。

泰國2025年2月將40名被泰國拘留超過11年的維吾爾人遣送回中國，引發人權團體和西方國家譴責。

泰國 維吾爾 司法

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