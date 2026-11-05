教宗訪阿根廷升級空防 軍方獲授權可擊落敵意航空器

阿根廷政府4日宣布在教宗良十四世（Pope Leo XIV）於11月8日至11日造訪期間升級空防警戒，並授權軍方在面對不可避免的敵對威脅時，得採取擊落入侵航空器等最後武力手段。

這項由阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）簽署的防空特別措施，主要涵蓋首都布宜諾斯艾利斯、科爾多瓦省（Córdoba）及布宜諾斯艾利斯省盧漢（Luján）等教宗活動區域。當局表示，由於行程預計吸引數百萬信眾與多國政要聚集，政府以最高規格建立安全措施。

因應人潮與嚴格的交通維安管制，阿根廷政府已同步安排了相應的假日：11月9日阿根廷全國放假一天；10日首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）與科爾多瓦省（Cordoba）放假；11日則由布宜諾斯艾利斯省實施區域假日。阿根廷政府表示，透過封路與分區放假，減緩都會區交通壓力。

另外空防部分，根據阿根廷法令規定，軍方若發現異常航空器，不能直接動用武力，而必須先執行嚴格的應變程序：包含辨識飛機身分、派戰機升空攔截、發出無線電警告並強制命令降落。唯有在對方發動攻擊，或造成無法排除的重大生命威脅時，才能將擊落視為最終選項。

為防止誤判與權力濫用，阿根廷政府特別明定指揮鏈階級，即使軍方判定該航空器具備敵意，最終開火與擊落的授權仍須由國防部長親自批准，且該權限不得轉下放給任何現場指揮官。

阿根廷國防部補充，軍方在教宗訪問期間將與民航局密切協調，進行空中交通管制措施，視情況引導民航班機改道，確保維安與民航秩序順暢運作。