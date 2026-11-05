川普：停止對以色列軍援

美國總統川普三日接受英國金融時報六分鐘電話專訪時指稱，目前沒有立即攻擊伊朗的計畫。他暗示，對美伊對峙的現況感到滿意。但他也表明，已做好必要時採取軍事行動的準備。川普三日也宣布，今年過後，將停止每年提供以色列約四十億美元（約新台幣一二七四億元）的直接軍事援助，理由是以色列不需要。

川普說，「我們似乎正得到想要的一切」。對於美國和以色列會否在本周稍晚重啟對伊朗的作戰，他答道，「如果有必要採取行動，我們已子彈上膛、蓄勢待發，但可能根本沒理由這麼做」。川普又一次聲稱，美國期中選舉後，能源價格將大幅回落，川普並又一次強調，美國並未真正和伊朗交戰。

川普強調，他不會先透露任何攻擊計畫，但美伊的確正進行間接談判，討論伊朗約一千磅（約四五四公斤）濃縮鈾庫存未來的去向；「即使這些『核塵埃』深埋數百噸岩石下，我也會說，我不樂見它們留在那。這也是雙方討論的事情之一」。

金融時報報導稱，川普這次受訪的語氣相對溫和，注意力似乎暫從美伊戰爭轉向期中選舉。不過，只要共和黨選舉結果不佳，川普對伊朗的態度仍可能像過去般突然轉變。

伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫四日指稱，此次期中選舉結果，代表美國人民「對戰爭說不」，伊朗支持此一立場。

關於向以色列提供資金，川普三日接受美國福斯新聞節目「福斯與朋友們」專訪時指稱，美國每年給以色列四十億美元，「總理內唐亞胡和我已達成協議」，將停止這項資助，「因為他們已成為非常繁榮的國家，不再需要了」。川普強調，以色列有需要，美國仍會提供協助，但明年不會再向以色列支付這筆費用。

據美國國會研究處（ＣＲＳ）資料數據，截至去年五月，美國已向以色列提供約一七四○億美元的軍援和相關資金。

對此，以色列新總理熱門人選之一的前以軍總參謀長艾森科特表示，「以色列國防單位竟和以色列民眾一樣，都是透過媒體才得知我們的戰略關係出現轉變，這顯示內唐亞胡的行事作風有多危險。他不再值得信任，必須予以撤換」。