聽新聞
0:00 / 0:00

川普：停止對以色列軍援

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
美國總統川普（右）和以色列總理內唐亞胡（左）。路透
美國總統川普（右）和以色列總理內唐亞胡（左）。路透

美國總統川普三日接受英國金融時報六分鐘電話專訪時指稱，目前沒有立即攻擊伊朗的計畫。他暗示，對美伊對峙的現況感到滿意。但他也表明，已做好必要時採取軍事行動的準備。川普三日也宣布，今年過後，將停止每年提供以色列約四十億美元（約新台幣一二七四億元）的直接軍事援助，理由是以色列不需要。

川普說，「我們似乎正得到想要的一切」。對於美國和以色列會否在本周稍晚重啟對伊朗的作戰，他答道，「如果有必要採取行動，我們已子彈上膛、蓄勢待發，但可能根本沒理由這麼做」。川普又一次聲稱，美國期中選舉後，能源價格將大幅回落，川普並又一次強調，美國並未真正和伊朗交戰。

川普強調，他不會先透露任何攻擊計畫，但美伊的確正進行間接談判，討論伊朗約一千磅（約四五四公斤）濃縮鈾庫存未來的去向；「即使這些『核塵埃』深埋數百噸岩石下，我也會說，我不樂見它們留在那。這也是雙方討論的事情之一」。

金融時報報導稱，川普這次受訪的語氣相對溫和，注意力似乎暫從美伊戰爭轉向期中選舉。不過，只要共和黨選舉結果不佳，川普對伊朗的態度仍可能像過去般突然轉變。

伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫四日指稱，此次期中選舉結果，代表美國人民「對戰爭說不」，伊朗支持此一立場。

關於向以色列提供資金，川普三日接受美國福斯新聞節目「福斯與朋友們」專訪時指稱，美國每年給以色列四十億美元，「總理內唐亞胡和我已達成協議」，將停止這項資助，「因為他們已成為非常繁榮的國家，不再需要了」。川普強調，以色列有需要，美國仍會提供協助，但明年不會再向以色列支付這筆費用。

據美國國會研究處（ＣＲＳ）資料數據，截至去年五月，美國已向以色列提供約一七四○億美元的軍援和相關資金。

對此，以色列新總理熱門人選之一的前以軍總參謀長艾森科特表示，「以色列國防單位竟和以色列民眾一樣，都是透過媒體才得知我們的戰略關係出現轉變，這顯示內唐亞胡的行事作風有多危險。他不再值得信任，必須予以撤換」。

以色列 川普 軍援

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

期中選舉後開轟伊朗？川普接受金融時報專訪給答案

美國選民投票之際 川普稱將停止對以色列40億美元援助

美期中選舉投票日拋震撼彈！川普喊卡對以色列軍援 原因曝光

選前最後一搏？川普突「喊停」對以色列40億金援

相關新聞

伊戰、關稅 美國總統 遭遇最堅決否定

華爾街日報指出，共和黨三日在期中選舉慘敗，是現代政治史上美國總統遭遇的最堅決否定。紐約時報社論則以「美國人民已否定川普」為題，指出選民以選票拒絕川普過去兩年破壞民主的作為。

美選多元結果 穆斯林、原民、非裔、同志里程碑

這次美國期中選舉創多項歷史性的紀錄，像民主黨籍的傑佛瑞斯有望成為美國首位非裔聯邦眾議院議長。美聯社三日報導形容，呈現近年最多元的選舉結果。

美國防部長赫塞斯 名列彈劾榜首

紐約時報報導，美國期中選舉民主黨大勝，奪回國會參眾兩院，總統川普剩下二年任期淪為跛鴨總統，未來從人事任命、政府預算到戰爭政策，都將面臨民主黨強力制衡。民主黨全面掌控國會後，不僅川普可能面臨第三度彈劾，國防部長赫塞斯更名列第一個被彈劾目標。

美選紅州變藍 5連霸老將難逃敗選

美國期中選舉民主黨「藍色海嘯」席捲共和黨票倉，從堪薩斯州參議員馬歇爾到緬因州連任五屆的柯林斯，共和黨參議員紛紛落馬，連眾院選戰操盤手也難逃敗選。生活成本高漲和伊朗戰爭引發的民怨，讓民主黨奪得國會，川普未來兩年施政將面臨更大阻力。

銀彈失效 馬斯克4億美元無用

共和黨在這次期中選舉大敗，投入巨資幫助共和黨的億萬富豪馬斯克卻不以為意，反而拿自己的破紀錄政治資助開玩笑。衛報估計，馬斯克投入四點四五億美元支持共和黨候選人。

ADP小非農報告：美勞動市場大致維持穩定

美國企業上月新增就業人數高於預期，顯示美國勞動市場大致維持穩定，經濟依舊強勁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。