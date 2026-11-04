法機構遭網攻 傳銀行逾43億元被盜、血庫飆至攝氏110度

法國一家銀行今天表示，該行遭到網攻，導致詐欺交易得以進行，據傳涉案金額達1億3300萬美元（約新台幣43.72億元）。法國血庫也發生網攻事件，冷庫溫度竟被改為攝氏110度。

法新社報導，法國地方銀行「阿爾凱亞互助信貸銀行」（Credit Mutuel Arkea）是金融服務業巨擘法國互助信貸銀行（Credit Mutuel）旗下機構，在法國西部營運。該行表示，攻擊行為「已受到控制」，客戶「不會蒙受財務損失」。

阿爾凱亞表示：「我們的團隊在偵測到攻擊後立即動員，並基於預防措施，決定暫停部分交易，以確保營運安全，並防止進一步的詐欺活動。」

「待最後檢查及安全措施完成後，這些交易將在最佳安全條件下儘快恢復。」

該行並未說明這次網攻是如何發動的、幕後黑手可能是誰，也未證實損失金額。

這筆金額是由獨立調查人士ZachXBT率先揭露，隨後獲媒體廣泛報導。

ZachXBT專門追查區塊鏈上的資金流，而區塊鏈是支撐加密貨幣交易運作的系統。他本週稍早在他的社群媒體帳號揭露這起詐欺案。

這位匿名的網路偵探還指出，被竊資金透過多個在加密貨幣交易平台開設的帳戶進行轉移。

近日歐洲各企業已提高警戒，因各地超市的冰箱與冷凍櫃疑似遭駭客攻擊，造成混亂。而法國當局今天表示，存放捐贈血液的冷庫也發生網攻事件。

法國國家血液中心（EFS）表示，2日一家冷凍設備服務供應商遭遇「資安事件」，導致3個據點的監控及控制系統受影響。

根據法國「鴨鳴報」（Le Canard Enchaîné），這些低溫儲存設施存放的是血液檢體，以及供輸血和製藥使用的血漿袋，冷庫原本設定的溫度為攝氏零下30度，竟被改為攝氏110度。

不過，法國國家血液中心表示，這起事件「未造成健康影響」，也沒有接獲「血液製品損失」的通報。