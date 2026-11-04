去上學還是去打仗？巴黎家長輪班守門 反對學生封校3方僵持

法國高中生示威延燒，3日在學生連假過後，在巴黎北部一所高中的校門前，呈現3方僵持：欲封鎖校門的示威高中生、欲讓未成年子女進校上課的家長、以及防止衝突的警察。想進校的學生，只能從人龍縫隙中鑽入校園。

一位家長表示：「我要我的兒子去高中上學，而非去打仗」。示威學生表示：「很多同學原本也想參與封校，卻因父母在場被迫進校」。

這所位在巴黎北部17區的巴爾札克國際學校（Citéscolaire internationale Honoré-de-Balzac），涵蓋國中、高中、大學預備班及成人進修課程，擁有近2000名學生、約250名教師。

2日，因示威學生曾以垃圾桶等障礙物成功封鎖校門，阻止學生進入（但校內職員仍可工作），引起該校家長自3日起集結，為讓每日首堂課時間不一的學生順利入校，他們以每小時約30人輪班的方式，自上午7時起，與示威學生在校門前對峙。警方也自清晨6時便派駐15人維持秩序，避免衝突。

示威學生部分來自該校，甚至可能是這些家長子女的同班同學。

根據巴黎人報（Le Parisien）報導，法國教育部指出，諸聖節假期（Toussaint, 類似適逢清明節的連續學校假日，今年自10月17日起自11月1日）結束後的2日，全國共有41所高中出現抗議行動，約占3700所高中的1%。

一名上午7時半便守在校門前的女性家長告訴中央社，她的小孩年紀很小才上國中，2日因封校無法上課，因此今天特地陪同前來，確保孩子能順利進校。

3日上午，示威學生人數遠多於家長與警察，但現場未見暴力衝突。學生站在校門前播放饒舌樂、聊天，若一旦有較強硬的集結行動，便立刻遭警察驅散。家長則在旁維持通道，讓想上課的學生穿過人群進入校園。

巴爾札克國際學校與9月底參與早期封鎖抗議的保羅艾呂高中（Paul-Éluard High School），僅相距7公里，前者位於巴黎市，後者則在北郊塞納聖丹尼省（Seine-Saint-Denis）。 路透社

巴爾札克國際學校與9月底參與早期封鎖抗議的保羅艾呂高中（Paul-Éluard High School），僅相距7公里，前者位於巴黎市，後者則在北郊塞納聖丹尼省（Seine-Saint-Denis）。

一位男性家長接受中央社專訪表示，就讀高一的兒子自9月起受抗爭影響，加上諸聖節連假，已近一個月未正常上課，如今該是恢復課業的時候。

他認同高中生抗議有其正當理由，例如保羅艾呂校舍破舊、漏水、甚至鼠患嚴重，學生理應爭取改善環境。他也支持巴爾札克國際學校的學生示威或罷課，「但不能封鎖校園，阻止其他學生上課」。

他坦言，隨著選舉將至，政府承諾仍充滿變數。例如備受批評的大學升學申請系統Parcoursup，政府雖宣布將於2028年取代，但等兒子升上高三，政策是否再度改變，仍是未知。

他認為這些爭論在此刻不會像魔法般解決，自己將以選票表達意見；本週也會視工作時間繼續輪班守門，「因為我要兒子去上學，不是去打仗」。

兩位在校門口示威的巴爾札克女學生接受中央社採訪，表達不同看法。

她們表示，這是一場國家抗爭，為了聲援法國郊區、海外省等教育資源不足的高中生表態，並要求政府增加教育預算、改善不合理課表，也抗議警方曾對參與示威的同學施暴。

她們不認同家長輪班守門，指出有些同學原本也想參與封校，卻因父母在場被迫進校。

她們說：「這些家長一直對我們施壓，讓封校難以順利進行，但接下來的幾天，我們仍持續行動，不讓抗爭停滯。」