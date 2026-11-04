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菲中尋求緩和關係 外長互邀領導人出席峰會

中央社／ 馬尼拉4日專電

菲律賓外交部長拉薩洛與中國外交部長王毅昨天通電話，盼透過外交對話及務實合作，維持雙邊關係穩定，並互邀對方領導人出席即將舉行的區域峰會，互相保證領導人將獲得適當禮遇。

菲律賓外交部今天發布聲明，拉薩洛（Ma. TheresaLazaro）3日接獲王毅來電，雙方深入討論雙邊關係現況，對話「坦率、務實且具建設性」，反映雙方均有意維持以相互尊重及互利合作為基礎的穩定、可預測關係。

菲律賓目前是東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，拉薩洛在通話中轉達，總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）期待中國國務院總理李強前來馬尼拉出席第49屆東協峰會及相關峰會。

王毅則轉達中方期待小馬可仕出席在中國深圳舉行的第33屆亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

兩人互相保證，對方領導人與會期間都將獲得適當禮遇及協助。

菲中海上執法船隻不時在南海發生對峙、衝撞，菲律賓安全部門官員與中國駐菲律賓大使館的館員也頻繁在社群平台隔空互嗆，雙方關係陷入低潮。在此背景下，雙方領導人在對方主辦的峰會期間是否會得到妥善接待，成為外界關注議題。

菲律賓外交部聲明表示，拉薩洛與王毅認同，維持穩定的雙邊關係需要持續外交溝通與對話，避免採取損害雙邊關係或升高緊張情勢的行動及言論，並以和平方式解決爭端、負責任地處理歧見。

菲律賓總統府已確認小馬可仕將出席APEC峰會，但中方尚未確認李強是否會出席東協相關峰會。

峰會 菲律賓 王毅

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