印尼爆總統電話遭竊聽案 警察上將涉案遭逮

印尼警方表示，當局已逮捕3名涉嫌監聽總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）電話的人士。司法部長指出，其中一人是現役警察上將，另有高階警官涉案。

法新社報導，刑事偵查高階官員亞塞普（Asep Safrudin）僅以姓名縮寫LSP、ASN及EH點出這3名犯嫌的身分，並表示他們因涉嫌監聽「印尼共和國總統的電話號碼」及其他知名人士的電話，目前正接受調查。

遭監聽對象包括政府官員、政治人物、記者、非政府組織代表及商界人士。

亞塞普昨天在雅加達（Jakarta）向媒體表示，包括普拉伯沃在內的多個電話號碼，「在沒有任何法律依據，也未依照現行法律進行任何偵查或調查程序的情況下遭到監聽」。

亞塞普表示，一名警員察覺這起涉嫌犯罪案件後，於上個月30日通報。警方自此已訊問10名證人及3名專家證人，並查扣11支手機、一台iPad及4個隨身碟作為證物。

犯嫌若遭定罪，最重可處10年徒刑。

此外，司法部長尤斯里（Yusril Ihza Mahendra）在另一場記者會上指出，LSP是一名「現役警察上將」，但不願透露姓名。

印尼媒體報導，LSP全名據信是里斯提約．席吉特．普拉伯沃（Listyo Sigit Prabowo），與總統並無親屬關係。他曾擔任全國警察總長5年，並於一個月前獲任命為總統幕僚長。