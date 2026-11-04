快訊

F16戰機疑液壓系統故障落地…台中機場3班民航受影響 最長延誤半小時

捷運站緊貼住家陽台！公寓法拍降價仍流標 網看傻：開窗直接進站

川普是選民認證的票房毒藥：民主黨藍色浪潮大匯聚

聽新聞
0:00 / 0:00

美國期中選舉正式投票日 北韓又射彈…金正恩胞妹：和平選項包括對話

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為4日首爾火車站的電視正播放北韓發射飛彈相關新聞。路透
圖為4日首爾火車站的電視正播放北韓發射飛彈相關新聞。路透

南韓合同參謀本部（合參）4日表示，北韓（簡稱朝）同日上午向日本海發射幾枚飛彈。由於時差因素，當天正是美國期中選舉。北韓官媒朝中社4日刊登北韓領袖金正恩胞妹、北韓共產黨「朝鮮勞動黨」總務部長金與正的談話。她提到，維護和平的選項，當然包括對話。

金與正說，維護和平的選項，當然包括對話。但對北韓而言，這未必能與國家利益相提並論。韓聯社報導說，金與正此話被解讀為，北韓為日後和美國對話留下餘地，但不會只執著於對話這條路。

金與正還說，北韓並未將全球最大加密貨幣交易所「幣安」日前遭網攻的事件，視為偶發或單一事件，而是視為美國長久以來推動敵視北韓政策的延續。朝方已多次表明，美方放棄對朝敵視政策，才是解決所有問題的大前提及「金鑰」。因此在幣安事件上，美方這次明顯倒行逆施。

金與正強調，朝方認為，沒必要和不可信且持敵對態度的人坐下來對話，應以新手段反制美方新的敵對政策。

對於幣安損失破紀錄的約63億美元（約新台幣2007億元）加密資產竊案，美國聯調局（FBI）10月31日認定幕後黑手是北韓駭客。對此，朝方予以駁斥，並視美方指控為政治挑釁，可能不利朝美關係發展。

合參還表示，發現幾枚飛彈從北韓咸鏡北道宣德一帶，向日本海發射；南韓及美國自這些飛彈的發射準備階段就密切監控，並在發射後立即探測與追蹤；飛行距離不到300公里，不排除是近程彈道飛彈（CRBM）。

若證實是彈道飛彈，將是北韓相隔4天再射彈。北韓飛彈總局10月31日發射1枚戰術彈道飛彈「散布戰鬥部」（集束炸彈彈頭），即飛彈在空中爆炸時，內裝的多枚子炸彈會向四周散布，擴大殺傷範圍。

北韓10月29日也試射10幾枚600公厘「超大型多管火箭砲」（KN-25）。

北韓 金正恩 和平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金與正譴責美敵對政策 警告北韓將更強烈反制

北韓向東部外海發射不明飛行物 疑為近月第4次飛彈試射

金正恩視察南浦造船廠 矢言打造最強萬噸級軍艦

幣安被駭！急補錢恢復提款 CEO：今年營收可填補損失金額

相關新聞

詹皇有遠見！LBJ跟川普的十年政治大戰

目前效力於費城76人隊的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），近期因為在賽前國歌演唱期間暖身而沒有立定站好，引發美國總統川普的批評。但這其實已經不是川普第一次槓上詹姆斯。

英法11國將首次演訓 動員2800名官兵 預備烏克蘭戰後部署

英、法將共同率領總計由11個國家組成的聯合部隊，9日至22日在波蘭驗測如何在烏克蘭戰爭全面「停火」後，迅速進駐烏克蘭，協助確保國際海、空運安全，並建構烏克蘭武裝部隊新一代戰力。

FBI指控北韓竊幣安60億 金與正斥「嚴重的政治挑釁」

針對美國聯邦調查局（FBI）指控平壤當局竊取加密貨幣交易平台幣安（Binance）60億美元資產一事，北韓3日強烈譴責，北韓領導人金正恩胞妹金與正更斥之為「嚴重的政治挑釁」。

李在明等訪歐團168人護照外洩近5個月 韓：非駭客攻擊

南韓總統李在明及百餘名官員護照個資遭外洩至網路且公開近5個月，南韓外交部3日表示，事件屬「資料外洩」，非遭駭客攻擊。目前已全面為受影響人員換發護照，並已下架相關資料，展開跨部會調查。

美俄烏三方重啟和談 11月10日連兩天在阿布達比舉行

俄羅斯、美國、烏克蘭三方會談將於下周舉行。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）3日表示，俄、美、烏的會談將於11月10日至11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行。

歐洲多國7架客機收「詐彈」威脅 義匈派戰機護航

歐洲多國包括波蘭、西班牙、保加利亞和義大利等7架飛機，3日相繼接獲客機收到炸彈威脅報告，部分航班迫降、機場短暫關閉。這些飛機經檢查後均未發現爆炸物，尚不清楚這幾起事件是否有關聯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。