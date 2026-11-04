歐洲多班客機與郵輪遭炸彈威脅 均未發現爆裂物

歐洲至少7班航機及一艘郵輪今天接獲炸彈威脅，造成多座機場運作受干擾。當局緊急搜查後，均未發現爆裂物。

綜合路透社和美聯社報導，今天接獲炸彈威脅的航班，至少2班飛往波蘭首都華沙（Warsaw）、2班飛往保加利亞首都索菲亞（Sofia）、2班飛往義大利首都羅馬（Rome），以及1班飛往西班牙東南城市穆西亞（Murcia）。前一天也有另一班飛往索菲亞的航班接獲威脅。

事件導致華沙一處機場一度關閉；義大利空軍緊急升空升護航其中一班飛往羅馬的客機；希臘當局也針對一艘預計開往以色列的郵輪展開搜查。

受影響航班包括LOT波蘭航空（LOT Polish Airlines）、北歐航空公司（Scandinavian Airlines）、匈牙利廉航威茲（Wizz Air）及愛爾蘭廉航瑞恩航空（Ryanair）的班機。這波虛假炸彈威脅發生前一天，一架飛往保加利亞的班機在飛行途中接獲類似威脅，轉降匈牙利，無人受傷。

目前無人宣稱犯案，官方也尚未將責任歸咎於特定組織或國家。受影響的航空公司均未回應置評請求。

● 單日7航班接獲威脅 郵輪也遭疑裝爆裂物

航空風險諮詢公司Osprey Flight Solutions分析部門主管瓊斯（Rhys Jones）表示，單日有7班航班證實接獲炸彈威脅的情況極為罕見。

瓊斯告訴路透社：「由於缺乏明確的目標國家、航空公司或航線，顯示攻擊者的目的在於全面干擾航空運作。」

另一方面，在希臘希羅斯島（Syros），當局接獲匿名舉報稱一艘巴拿馬籍郵輪「皇冠紅鳶號」（CrownIris）船體底部被安裝爆裂物，隨後派出搜救犬與潛水員登船搜查。

初步檢查並未發現爆裂物，海岸防衛隊專家預計在郵輪恢復航程前進行更詳細的複查。

● 超市冰箱也遭駭 專家指不排除俄羅斯涉入

這些威脅發生之際，歐洲官員近期正指控俄羅斯與伊朗在歐洲境內發動「複合式攻擊」及破壞行動。莫斯科與德黑蘭雙雙否認參與相關行動。

此外，本週不明駭客也關閉歐洲多國超市的冰箱。部分專家指出，這次假炸彈威脅可能屬於類似模式，是一種低成本、容易撇清責任的干擾手段。

航空安全諮詢公司Dyami負責人史考登（Eric Schouten）表示：「從鐵路到超市冰箱遭駭這類食品基礎設施，再到各種其他行動，這確實符合俄羅斯國家級行為者意圖騷擾歐洲的敘事與作案模式。」

Osprey Flight Solutions共同創辦人兼情報長波里（Matthew Borie）表示，這些事件集中在歐洲，意味著可能有俄羅斯因素。他說：「不過，我們必須記住，伊朗的混合戰在歐洲某些地區也同樣活躍。」

至於對旅客有何建議？他說：「別驚慌。」他指出，各國當局設有「協調應變機制」，有時甚至會派遣北大西洋公約組織（NATO）戰機，為這類遭受威脅的客機護航。