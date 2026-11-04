北韓向東部外海發射不明飛行物 疑為近月第4次飛彈試射

南韓國防部今天指出，北韓向東部外海發射不明飛行物，似乎是平壤近期最新一次展現軍事實力的行動。

路透社報導，北韓今年來進行一系列武器測試，包括發射一枚飛行距離超過900公里的飛彈，以及測試極音速飛彈。

南韓公布這項消息之際，外界認為這可能是北韓過去一個月內第4次飛彈試射。就在數小時前，北韓領導人金正恩的妹妹金與正表示，除非美國放棄她所稱的敵對政策，否則北韓不會與華府展開對話。

針對美國聯邦調查局（FBI）指控北韓涉及加密貨幣交易所幣安（Binance）遭駭事件，金與正再次否認平壤是幕後黑手。

這次疑似飛彈試射之前，北韓媒體曾報導領導人金正恩視察一處正在建造驅逐艦的海軍造船廠，並強調建立強大海軍力量的重要性。

韓國高等科學技術研究院（KAIST）研究員、飛彈專家李春根（Lee Choon-geun）表示，北韓今年頻繁進行飛彈試射，也顯示平壤可能已接近完成量產準備，未來甚至可能出口至俄羅斯。

李春根表示：「在正式量產與部署之前，通常需要進行大量測試。」

他說：「或者，北韓可能正準備大量出口飛彈給俄羅斯，在交貨之前，同樣需要進行許多測試。」