菲中關係緊張 兩國外長通話談管控分歧

菲中關係因南海爭議與官員持續互嗆而陷入谷底之際，菲律賓外交部長拉薩洛（Ma. Theresa Lazaro）昨天與中國外交部長王毅通電話，雙方強調應持續外交對話及妥善管控分歧。

拉薩洛昨晚在社群平台X發文表示，她與王毅就菲中關係發展方向進行「坦率且具建設性」的討論，雙方強調有必要持續外交對話，並以相互尊重為基礎妥善管控彼此分歧。

中國外交部昨天深夜也公布兩人的通話紀要，除了提到雙方應管控分歧之外，王毅也抨擊菲律賓「少數政客出於政治偏見和一己私利，一再攻擊抹黑中國」，要求菲方加強對相關人士的「約束」。

根據中方新聞稿，拉薩洛表示希望發展穩定且可預期的雙邊關係，菲中溝通有助於管控分歧、改善雙邊關係及促進區域和平穩定，且重申菲律賓將持續奉行「一中政策」。

但拉薩洛的X貼文並未提及王毅對菲律賓政治人物的批評，也沒有提到「一中政策」。

此次通話發生在菲中關係因南海爭議以及官員持續在社群媒體激烈互嗆之際。菲律賓安全部門官員與中國駐菲律賓大使館的館員，自2025年12月起即開始在社群平台就南海爭議隔空交鋒，措辭日益激烈。

中國駐菲大使井泉今年10月中在一次訪談中說，中國若對菲律賓動用武力可「輕鬆獲勝」，但中國選擇和平。這番言論被馬尼拉視為恫嚇，拉薩洛隨後召見井泉表達「嚴重關切和強烈反對」。

菲律賓多名國會議員提議驅逐井泉，中國大使館則回應「儘管去做，不要虛張聲勢」，並點名相關國會議員，稱已將他們「列入名單」。

至於如何處理菲中關係，在菲律賓內部引發不同看法。

菲律賓前國家安全顧問卡羅斯（Clarita Carlos）近日公開批評安全官員評論外交事務，認為外交政策應由總統及外交部統一主導，部分商業團體也呼籲雙方降溫，以免衝擊經濟。

但菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）對相關呼籲提出反駁，強調捍衛主權不應被要求噤聲。他也呼籲商界將當前局勢視為強化本土產業及供應鏈韌性的契機，降低對外部供應的依賴。