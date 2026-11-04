巴紐查獲中製炮彈拘捕涉案中國人 中國使館聲稱只是酒瓶無危險

澳媒報導，巴布亞紐幾內亞警方上周赫然發現，首都莫士比港碼頭的商用貨櫃內藏有1枚32公斤重的中國製的59式130毫米炮彈，巴紐警方已於10月30日逮捕涉案的4名中國人。然而，中國駐巴紐大使館昨天卻聲稱，這只是「炮彈造型的酒瓶。完全不構成任何危險」。

澳洲廣播公司（ABC）報導，當時被認為疑似炮彈的物品，是在莫士比港（Port Moresby）一處主要碼頭被發現，巴紐警方及軍方爆裂物處理專家隨後封鎖現場，並將這一物品移離碼頭，進行分析比對。至於與此事相關的4名中國籍人員，已於10月30日被捕並拘留至今。

報導指出，多名高層消息人士透露，巴紐警方使用澳洲捐贈的X光機檢查這枚重達32公斤的物品，分析報告在11月3日完成，確認這一物品是中國製的59式130毫米砲彈，內含化學炸藥及引信，但尚未引爆。

消息人士表示，巴紐警方的分析報告，隨後即交給負責偵辦此案的刑事調查人員。

根據報導，中國駐巴紐大使館3日在社群媒體上發表聲明，聲稱與此事有關的公司已進行「現場查驗」，確認這件被通報為炮彈的物品「其實只是一個炮彈造型的酒瓶，完全不構成任何危險」。

報導提到，中國大使館官員還宣稱，中方在等待警方調查的正式結果出爐期間，一直在向巴紐警方「充分通報事件進展」。這一說法試圖淡化中國製武器被走私進入巴紐的可能性。

在地緣角力上，澳洲正積極爭取與巴紐達成「具指標性意義」的防務條約。與此同時，中國卻敦促巴紐不要簽署任何可能「排除或限制第三方」與巴紐合作的協議。