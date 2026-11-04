快訊

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次

空軍岡山基地T-34教練機「海豚跳」傳重落地 起落架受損跑道關閉

聽新聞
0:00 / 0:00

巴紐查獲中製炮彈拘捕涉案中國人 中國使館聲稱只是酒瓶無危險

中央社／ 台北4日電

澳媒報導，巴布亞紐幾內亞警方上周赫然發現，首都莫士比港碼頭的商用貨櫃內藏有1枚32公斤重的中國製的59式130毫米炮彈，巴紐警方已於10月30日逮捕涉案的4名中國人。然而，中國駐巴紐大使館昨天卻聲稱，這只是「炮彈造型的酒瓶。完全不構成任何危險」。

澳洲廣播公司（ABC）報導，當時被認為疑似炮彈的物品，是在莫士比港（Port Moresby）一處主要碼頭被發現，巴紐警方及軍方爆裂物處理專家隨後封鎖現場，並將這一物品移離碼頭，進行分析比對。至於與此事相關的4名中國籍人員，已於10月30日被捕並拘留至今。

報導指出，多名高層消息人士透露，巴紐警方使用澳洲捐贈的X光機檢查這枚重達32公斤的物品，分析報告在11月3日完成，確認這一物品是中國製的59式130毫米砲彈，內含化學炸藥及引信，但尚未引爆。

消息人士表示，巴紐警方的分析報告，隨後即交給負責偵辦此案的刑事調查人員。

根據報導，中國駐巴紐大使館3日在社群媒體上發表聲明，聲稱與此事有關的公司已進行「現場查驗」，確認這件被通報為炮彈的物品「其實只是一個炮彈造型的酒瓶，完全不構成任何危險」。

報導提到，中國大使館官員還宣稱，中方在等待警方調查的正式結果出爐期間，一直在向巴紐警方「充分通報事件進展」。這一說法試圖淡化中國製武器被走私進入巴紐的可能性。

在地緣角力上，澳洲正積極爭取與巴紐達成「具指標性意義」的防務條約。與此同時，中國卻敦促巴紐不要簽署任何可能「排除或限制第三方」與巴紐合作的協議。

中國人 巴布亞紐幾內亞 碼頭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台籍女子涉走私2.6公斤喪屍煙彈 茅台酒瓶藏毒闖關日本遭逮

台女帶茅台飛大阪…日海關「聞不出酒香」 化驗竟是喪屍煙油

褲襠藏鳥！古巴男穿特製內褲走私10隻珍禽 被捕後辯稱：私人使用

穿港警制服專騙港人 大馬逮18台灣人 估祕密運作5個月

相關新聞

阿帕契學追無人機 舊世代武器如何在新世代戰場生存？

一架重達9噸的阿帕契攻擊直升機追逐一架小型無人機，看起來有點像獅子獵松鼠：耗費大量力氣，收穫卻似乎微不足道。 但戰爭如同自然界，為了活下來，該做的事還是得做。在烏克蘭這種由無人機主宰的戰場，阿帕契原本的獵物——坦克與裝甲車——大多消失，直升機機組員不得不替自己尋找新的任務。

雅爾達2.0？美中俄重畫勢力範圍 台灣恐陷共管危機

●美中俄都有意三方會談，但什麼議程能端上桌難有共識。 ●選在深圳APEC會面，給普亭、習近平什麼優勢？ ●美中關係變化有4個變數，台灣利益恐被犧牲？

金正恩視察南浦造船廠 矢言打造最強萬噸級軍艦

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩視察一家造船廠時，矢言打造出「最先進、最強大的軍艦」；與此同時，平壤...

既然自駕車都滿街跑了 那無人操作的地鐵你敢搭嗎？

無人駕駛計程車等自動駕駛車輛在美國日益普及，但至今美國幾乎所有大眾運輸系統仍需要駕駛或操作員隨車。美國華盛頓特區和洛杉磯最近都想讓一條地鐵路線自動化，夏威夷檀香山已擁有一條自動駕駛地鐵。儘管可以降低人事成本、提升效率，但事故陰影、工會反對與高昂升級費用，仍讓這場交通革命充滿障礙。

金與正譴責美敵對政策 警告北韓將更強烈反制

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩胞妹金與正警告美國，針對華府對平壤「始終如一的敵對政策」，北韓將採取...

美俄烏和平談判在即 澤倫斯基訪德籲歐洲承擔更大責任

美俄烏將展開新一輪和平談判，烏克蘭總統澤倫斯基今天在德國呼籲，歐洲應在美國可能縮減安全投入之際，承擔更大責任。德國總理梅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。