快訊

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次

空軍岡山基地T-34教練機「海豚跳」傳重落地 起落架受損跑道關閉

聽新聞
0:00 / 0:00

金正恩視察南浦造船廠 矢言打造最強萬噸級軍艦

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。美聯社
北韓領導人金正恩。美聯社

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩視察一家造船廠時，矢言打造出「最先進、最強大的軍艦」；與此同時，平壤正加速推動一項雄心勃勃的海軍擴張計畫。

法新社引述北韓官媒報導，金正恩昨天視察南浦造船廠（Nampho Shipyard），北韓正在該廠建造一艘新型軍艦。

北韓近年迅速升級海軍實力，首艘自製5000噸級驅逐艦已正式入列服役，還測試了艦載飛彈。金正恩也承諾為海軍艦隊配備核武，並建造更大型的萬噸級軍艦。

平壤當局表示，擴張海軍實力是為了因應美國和南韓的威脅。北韓正在研發各種武器，企圖將從傳統的近海防禦加速邁向遠洋打擊，將軍事觸角延伸至更遠海域。

根據報導，金正恩表示，「近期浮現的地緣政治局勢以及敵對勢力的敵對行徑」，凸顯北韓「有必要擁有最先進、最強大的軍艦」。

金正恩指出，目前建造中的軍艦配備了「全球其他任何國家都不具備的作戰能力」，並強調這種龐大作戰火力集結具有「重大軍事意義」。

他說：「這是因為我們必須保衛國土、捍衛主權，並嚇阻所有威脅。」

金正恩視察這艘軍艦後表示「非常滿意」，並稱其性能「與去年建造的驅逐艦不可相提並論」。

南韓慶南大學遠東問題研究所（Institute for Far Eastern Studies）教授林乙哲（Lim Eul-chul）說，所謂前所未有的作戰能力，可能意味北韓計劃在新型軍艦部署「戰略巡弋飛彈（箭矢系列）、戰術核武，或艦對艦及艦對地飛彈」。

金正恩胞妹金與正今天也警告美國，面對華府對平壤「一貫的敵對政策」，北韓將採取更強硬回應。

金正恩 軍艦 造船

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金與正譴責美敵對政策 警告北韓將更強烈反制

北韓試射戰略巡弋飛彈 宣稱可將5至6公頃夷為平地

美智庫：日本擁核潛艦有助嚇阻中國 維護印太安全

防範台海衝突 日陸上自衛隊擬整合飛彈指揮系統2030年啟用

相關新聞

阿帕契學追無人機 舊世代武器如何在新世代戰場生存？

一架重達9噸的阿帕契攻擊直升機追逐一架小型無人機，看起來有點像獅子獵松鼠：耗費大量力氣，收穫卻似乎微不足道。 但戰爭如同自然界，為了活下來，該做的事還是得做。在烏克蘭這種由無人機主宰的戰場，阿帕契原本的獵物——坦克與裝甲車——大多消失，直升機機組員不得不替自己尋找新的任務。

雅爾達2.0？美中俄重畫勢力範圍 台灣恐陷共管危機

●美中俄都有意三方會談，但什麼議程能端上桌難有共識。 ●選在深圳APEC會面，給普亭、習近平什麼優勢？ ●美中關係變化有4個變數，台灣利益恐被犧牲？

金正恩視察南浦造船廠 矢言打造最強萬噸級軍艦

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩視察一家造船廠時，矢言打造出「最先進、最強大的軍艦」；與此同時，平壤...

既然自駕車都滿街跑了 那無人操作的地鐵你敢搭嗎？

無人駕駛計程車等自動駕駛車輛在美國日益普及，但至今美國幾乎所有大眾運輸系統仍需要駕駛或操作員隨車。美國華盛頓特區和洛杉磯最近都想讓一條地鐵路線自動化，夏威夷檀香山已擁有一條自動駕駛地鐵。儘管可以降低人事成本、提升效率，但事故陰影、工會反對與高昂升級費用，仍讓這場交通革命充滿障礙。

金與正譴責美敵對政策 警告北韓將更強烈反制

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩胞妹金與正警告美國，針對華府對平壤「始終如一的敵對政策」，北韓將採取...

美俄烏和平談判在即 澤倫斯基訪德籲歐洲承擔更大責任

美俄烏將展開新一輪和平談判，烏克蘭總統澤倫斯基今天在德國呼籲，歐洲應在美國可能縮減安全投入之際，承擔更大責任。德國總理梅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。