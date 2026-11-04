金正恩視察南浦造船廠 矢言打造最強萬噸級軍艦

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩視察一家造船廠時，矢言打造出「最先進、最強大的軍艦」；與此同時，平壤正加速推動一項雄心勃勃的海軍擴張計畫。

法新社引述北韓官媒報導，金正恩昨天視察南浦造船廠（Nampho Shipyard），北韓正在該廠建造一艘新型軍艦。

北韓近年迅速升級海軍實力，首艘自製5000噸級驅逐艦已正式入列服役，還測試了艦載飛彈。金正恩也承諾為海軍艦隊配備核武，並建造更大型的萬噸級軍艦。

平壤當局表示，擴張海軍實力是為了因應美國和南韓的威脅。北韓正在研發各種武器，企圖將從傳統的近海防禦加速邁向遠洋打擊，將軍事觸角延伸至更遠海域。

根據報導，金正恩表示，「近期浮現的地緣政治局勢以及敵對勢力的敵對行徑」，凸顯北韓「有必要擁有最先進、最強大的軍艦」。

金正恩指出，目前建造中的軍艦配備了「全球其他任何國家都不具備的作戰能力」，並強調這種龐大作戰火力集結具有「重大軍事意義」。

他說：「這是因為我們必須保衛國土、捍衛主權，並嚇阻所有威脅。」

金正恩視察這艘軍艦後表示「非常滿意」，並稱其性能「與去年建造的驅逐艦不可相提並論」。

南韓慶南大學遠東問題研究所（Institute for Far Eastern Studies）教授林乙哲（Lim Eul-chul）說，所謂前所未有的作戰能力，可能意味北韓計劃在新型軍艦部署「戰略巡弋飛彈（箭矢系列）、戰術核武，或艦對艦及艦對地飛彈」。

金正恩胞妹金與正今天也警告美國，面對華府對平壤「一貫的敵對政策」，北韓將採取更強硬回應。