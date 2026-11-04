美國斡旋俄烏重啟和談 克宮證實10日阿布達比登場

俄烏戰爭開打迄今超過4年，克里姆林宮今天證實，由美國斡旋的俄烏和平談判10日至11日將在阿布達比舉行；這是2月爆發美伊戰爭導致外交斡旋中斷以來，三方首度重返談判桌。

綜合法新社與路透社報導，美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）昨天已宣布會談日期，並稱美國下週將在阿布達比（Abu Dhabi）召集烏俄代表團，討論戰後安全協議及局勢緩和方案。

華府正加緊推動結束這場曠日持久的戰爭，魏科夫上月先後會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），各方隨後宣布三方會談將於11月重啟。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天向法新社等媒體記者證實：「俄羅斯代表團將於11月10日至11日抵達阿布達比，參加這場三方會談。」

普亭的顧問梅丁思基（Vladimir Medinsky）將擔任俄方首席談判代表。56歲的梅丁思基曾任文化部長，以對俄羅斯歷史持強烈民族主義觀點著稱。

他曾參與2022年開戰初期的俄烏談判，去年在伊斯坦堡（Istanbul）、今年稍早在日內瓦（Geneva）也都擔任俄方代表團團長，但歷次談判都未能取得突破。

美國新聞網站Axios報導，魏科夫與另一名特使庫許納（Jared Kushner）將共同率領美國代表團出席在阿布達比舉行的會談。

魏科夫在聲明中指出：「會談將聚焦於戰後安全安排、局勢降溫、人道工作，以及邁向和平的下一步行動。」

白宮希望在川普同意解除對俄羅斯柴油銷售的制裁，並採取其他受莫斯科歡迎的措施後，普亭能展現更大的妥協意願。不過到目前為止，普亭唯一明顯的讓步，只有同意恢復談判。

各方立場仍存在相當大的差距，領土問題尤其如此。俄羅斯對烏克蘭城市的攻擊持續升級，且普亭拒絕停火，讓外界對於這場談判能否取得實質進展仍打上問號。

魏科夫表示：「我們期盼在基輔（Kyiv）、奧斯陸（Oslo）與聖彼得堡（St. Petersburg）奠定的進展基礎上，致力達成一份全面且持久的和平協議，為後代子孫帶來長遠的安全保障。」