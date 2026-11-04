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金與正譴責美敵對政策 警告北韓將更強烈反制

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
金正恩胞妹金與正。美聯社
金正恩胞妹金與正。美聯社

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩胞妹金與正警告美國，針對華府對平壤「始終如一的敵對政策」，北韓將採取更強烈的反制行動。

北韓中央通信社引述金與正說法指出：「在美方對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）推行敵對政策創下新紀錄的當前現實下，我方相應反制也必然會刷新紀錄。」

法新社報導，平壤當局不久前才駁斥美國聯邦調查局（FBI）指控北韓策劃加密貨幣平台幣安（Binance）遭竊60億美元的說法，同時試射戰略巡弋飛彈展現武器實力。金與正隨後便發表上述聲明。

身為最高領導人金正恩胞妹的金與正，再次針對幣安事件指控痛批華府。

金與正表示：「我們不認為幣安駭客事件是任何偶然且突發的事件，或是個別孤立的私人圖謀，而是華府對朝鮮民主主義人民共和國始終如一敵對政策的延續。」

她說：「顯然，美方濫用這起事件謀取政治與戰略利益的險惡企圖，正在產生政治副作用。」

金與正在今天發布的新聲明中暗示，平壤認為重啟外交斡旋毫無意義。

她強調：「我們的立場很明確，既然對方嘴上說著要對話，卻不肯放棄對抗政策，我們完全沒有必要與這種不可靠且懷有敵意的人面對面坐下來談。」

金與正補充說：「選擇和平固然包含對話，但對我們而言，這不必然等同國家利益。」

金與正 北韓 平壤

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