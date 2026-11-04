印太區域對話促科技人文合作 盼帶動台灣與印度跨域交流

在印度進行的「印太區域對話」峰會，希望將傳統認知上的「科學」與人文、社會科學做連結，印度智庫「國家海事基金會」執行長邱漢（Pradeep Chauhan）表示，科學終究與「人」息息相關，盼半導體成為台灣與印度的橋梁，促進雙邊人才與貿易交流。

印度海軍與國家海事基金會（NMF）合作舉辦的「印太區域對話」（Indo-Pacific Regional Dialogue,IPRD）今天起在新德里進行3天的國際級峰會，這次會議以「印太地區科學、技術與學術合作」為主題。

邱漢在接受中央社記者採訪時表示，印太區域對話每年都會針對「印太海洋倡議」（Indo-Pacific OceansInitiative）的7大重點領域進行討論，今年要傳達的是所謂「科學」，並不侷限於STEM（即科學、技術、工程和數學），「我們需要生命科學、生物科學，也需要社會科學和人文科學」。

邱漢解釋，科學與技術追根究柢來看，還是與「人」息息相關的，人類生活並非只依賴數位、資料或人工智慧（AI）演算法，也需要在社會上與其他人互動，而這也是今年印太海洋倡議關注的焦點。

談到台灣與印度現有的連結與未來的合作，邱漢說，台灣非常精確地將自己定位為領先全球的半導體製造商，而在半導體這塊，台灣與印度有著極為緊密連結，雙方不僅需要深化學術合作，也應進一步拓展人才的交流。

邱漢提到，台灣要持續發展半導體產業，對氖氣和氪氣將有大量需求，但在現今情況下，烏克蘭難以持續供氣，台灣就可以加強與印度等國家的合作，因氖氣是生產鋼鐵的副產品，「台灣可以協助開發相關的工程技術，以獲得鋼鐵生產大國印度的氖氣」。

邱漢進一步指出，氣體無法透過空運大規模運送，所以須依靠海上貿易，台灣和印度在半導體上的合作，也將因此帶動貿易往來，藉著海上貿易，也會促成港口間連結，促帶動港口裝卸、船舶進出港等一連串物流活動。

海洋委員會國際發展處專門委員林加彬獲邀發表演說。他在接受中央社訪問時表示，此次論壇主題與台灣海洋科技發展方向契合，將向與會各國代表介紹國家海洋研究院推動的國家海洋資料庫計畫，尋求交流合作機會。

談到台灣與印度在海事的合作，林加彬說，台灣陸續和印度的國家海事基金會、地球科學部交流、合作，今年也跟印度的國際法學會有接觸，持續邀請印度專家、學者、議員參加台灣海洋國際論壇，也力邀其為台灣的期刊撰稿。

國家海洋研究院在與印度國家海洋技術研究所（NIOT）簽了合作備忘錄（MOU）後，今年也共同舉辦工作坊，就資訊交換做討論，雙方關係逐步深化，接下來在人才交流、資訊互通等處，勢必會做得愈來愈好。

此次印太區域對話邀集學者、業界代表、科學家、技術與戰略專家及政策制定者，共同研議務實可行的區域合作方向。