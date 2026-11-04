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美俄烏和平談判在即 澤倫斯基訪德籲歐洲承擔更大責任

中央社／ 柏林3日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

美俄烏將展開新一輪和平談判，烏克蘭總統澤倫斯基今天在德國呼籲，歐洲應在美國可能縮減安全投入之際，承擔更大責任。德國總理梅爾茨則強調，歐洲不能被排除在和平談判之外，宣布兩週後在柏林召開援烏峰會，強化對烏克蘭支持。

美國、烏克蘭與俄羅斯預計10日至11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行新一輪三方磋商，由美方居中斡旋，討論停火、烏克蘭戰後安全等議題，目前尚未宣布是否有歐洲代表參加。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天訪問柏林，在與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）舉行聯合記者會後，現身柏林安全會議（BSC）發表演說。

他在演說中以今天美國國會期中選舉為切入點指出，過去美國提供的安全保障「就像空氣一樣」，讓盟友習以為常、不必擔心失去。澤倫斯基認為，未來美國即使不退出北約等既有安全合作機制，也可能更加專注國內事務，減少對歐洲及其他盟友安全的關注。

澤倫斯基指出，世界上已有其他國家開始將歐洲視為安全保障的來源，儘管歐洲目前仍有許多潛力尚待發揮，但具備成為強大安全力量的條件。他強調，美國在世界上的角色可能進一步縮小，歐洲就必須扮演更重要的角色，而德國在其中不可或缺。

日前有媒體曾引述美方高層報導，川普（Donald Trump）政府正探索將俄國天然氣重新輸往歐洲，包括重啟德俄間北溪天然氣管線（Nord Stream）作為和平協議一環。

澤倫斯基以中國為例指出，俄羅斯經濟離不開中國市場，同樣也需要與歐洲維持經濟往來。他呼籲歐洲全面落實對俄制裁，對莫斯科施加更大壓力，迫使俄方停止戰爭。

他並表示，美國總統川普對俄羅斯總統普丁具有影響力，但僅靠外交對話不足以迫使俄羅斯停戰，歐洲也必須展現更強大的力量，在和平談判中發揮作用。

另一方面，梅爾茨在稍早與澤倫斯基舉行的聯合記者會上表示，俄烏戰爭的結果將長期影響歐洲安全，支持烏克蘭不僅是援助遭受侵略的國家，也符合德國自身安全利益。

梅爾茨說，任何涉及對俄制裁及歐洲未來安全架構的和平協議，都不能缺少歐洲參與。歐洲不僅承擔對烏克蘭的軍事與財政援助，也握有對俄羅斯實施制裁的經濟籌碼，因此必須在和平談判中發揮作用。

德國目前是烏克蘭最大的歐洲軍事援助國，但梅爾茨強調，維護歐洲安全不能只由德國承擔，其他歐洲國家也必須履行援助承諾。

梅爾茨進一步宣布，19日將與法國、英國共同在柏林召開「志願聯盟」（Coalition of the Willing）峰會，邀集多國領袖協調2027年對烏克蘭的軍事及財政援助，並討論停火後的烏克蘭安全保障與和平進程。

美俄 澤倫斯基 和平

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