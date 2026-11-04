格陵蘭與美簽署安全協議獲議會批准 遏止川普掌控意圖

格陵蘭議會今天正式批准政府之前與美國及丹麥三方簽署的一項安全協議，遏止了美國總統川普（Donald Trump）試圖掌控這座龐大北極島嶼的舉措。

法新社報導，格陵蘭議會（Inatsisartut）16名議員投票贊成這項協議、7人棄權，無人投反對票。

川普與格陵蘭及丹麥於9月下旬簽署一項協議，允許美國在格陵蘭興建2座新軍事基地，有望解決這座具戰略地位且富含礦產的島嶼所引發的僵局。格陵蘭是丹麥的自治領地。

該協議還禁止歐盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）以外的國家進入格陵蘭戰略領域，旨在防範中國或俄羅斯在格陵蘭獲取影響力，尤其是透過投資管道。

丹麥國會預計11月19日批准這項協議。

川普自2025年1月重返白宮後，再三堅稱美國基於戰略原因需要控制格陵蘭，引發北約盟友丹麥及其他合作夥伴高度戒備。