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白宮：梅蘭妮亞將接見俄烏代表 為美國歷史非凡時刻

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

白宮今天表示，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）將在華盛頓接見俄羅斯與烏克蘭「代表」，但沒有提供具體日期，也未透露可能有哪些人員出席。

法新社報導，白宮在聲明中指出，這兩個交戰國代表之間的會晤將在白宮舉行，並稱這是「美國歷史上的非凡時刻」。

白宮表示，11月5日，美國總統川普的妻子梅蘭妮亞也將對烏克蘭南部赫松地區（Kherson）近期為期4天的停火發表聲明。

這項停火是由梅蘭妮亞於10月23日宣布，自10月27日起生效，為俄烏戰爭中持續時間最長的一次，讓平民得以撤離俄羅斯占領的奧列什基市（Oleshky）。

俄烏 梅蘭妮亞 白宮

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