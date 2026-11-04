烏美俄三方會談在即 澤連斯基赴柏林與默茨會晤

在俄羅斯與烏克蘭即將就結束戰爭展開新一輪談判之際，烏克蘭總統澤連斯基訪問柏林。德國總理默茨在總理府與其舉行會見。

澤連斯基在會面時表示，歐洲的參與對於實現和平至關重要，將盡一切努力確保歐洲各國在所有安全挑戰上形成共同立場，包括如何結束這場戰爭。他還強調，和平必須是有尊嚴的，只有這樣，和平才能持久。

澤連斯基此前在社交平台X上表示，計劃與默茨討論烏克蘭防空問題，以及如何幫助烏克蘭修復和保障遭受重創的能源供應系統。出於安全考慮，此次訪問事先並未對外公布。

澤連斯基還在會上表示，烏美俄三方會談將於近期恢復，時間為11月10日至11日。

這與美國總統特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）宣布的消息吻合。威特科夫表示美俄烏將於下周二、周三在阿聯酋首都阿布扎比舉行新一輪會談。談判將由三國政府首腦及國家元首的顧問級代表參加。

威特科夫說：“會談將圍繞戰後安全安排、局勢降級、人道主義援助措施以及邁向和平的後續行動展開。”

歐洲國家要求參與談判

威特科夫還表示，美國特使本周將與德國、法國、英國、北約以及歐盟代表舉行會晤。此次在布魯塞爾舉行的會談將討論烏克蘭安全保障、戰後歐洲安全秩序以及烏克蘭重建等議題。

歐洲國家堅持要求參與與俄羅斯的談判。德國方面預計，即便目前看來歐洲代表未必能直接坐在談判桌前，他們也將以某種形式出現在阿布扎比。

年底前還有三場重要峰會

阿布扎比會談後，今年年底前還將舉行三場重要峰會。

亞太經合組織（APEC）峰會。11月18日至19日，在中國深圳舉行的APEC峰會期間，美中俄領導人可能借此機會舉行三方峰會。中國是俄羅斯在烏克蘭戰爭中最重要的支持者。西方多國政要表示，如果沒有中國的幫助，普京根本無法繼續這場戰爭。

“志願者聯盟”峰會。大約在同一時期，柏林計劃舉行“志願者聯盟”峰會。該聯盟由約35個支持烏克蘭的國家組成。峰會將討論如何進一步援助烏克蘭，尤其是幫助烏克蘭抵御俄羅斯在冬季發動的攻勢。

G20峰會： 12月13日至15日，二十國集團（G20）峰會將在美國佛羅裡達州舉行。一個引人關注的問題是：自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯總統是否會首次重返G20峰會？如果普京出席，作為東道主的特朗普是否也會邀請烏克蘭總統澤連斯基？

烏克蘭需要防空導彈和700億歐元

默茨與澤連斯基在柏林的會談，預計也將涉及德國及其他國家對烏克蘭進一步的軍事和財政援助。

在軍事方面，烏克蘭尤其需要防空導彈，以攔截俄羅斯彈道導彈。其中最有效的裝備是美制“愛國者”（Patriot）防空系統。盡管許多其他國家也擁有這類系統，但很難將其調撥出去，因為這些國家自身也需要防空保護。

德國聯邦國防軍已經交出了所有在不危及自身防空能力的前提下能夠提供的“愛國者”系統。

澤連斯基表示，烏克蘭明年還需要歐洲國家額外提供700億歐元。這一金額是他在今年10月舉行的歐盟峰會上提出的。

如何籌集這筆資金，將成為今年剩余三場歐盟峰會的討論議題之一。屆時，討論重點將是歐盟的中期財政規劃。

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