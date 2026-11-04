歐洲超市冰櫃再遭駭 多國遭殃、動機可疑

路透報導，歐洲二日爆發新一波大規模網路攻擊，駭客遠端入侵多國超市的冷藏及冷凍系統，惡意調高設備溫度，導致大量生鮮食品腐壞報廢。災情從瑞典、比利時延燒至盧森堡及愛爾蘭，家樂福、ＩＫＥＡ等知名連鎖業者都受到波及，甚至有超市冷凍櫃溫度飆升至攝氏五十度。

這是歐洲一個月內二度發生類似攻擊，歐盟警告，駭客恐蓄意破壞食品供應鏈，背後動機引發關注。

家樂福證實，比利時七百家分店中有十五家受害；Colruyt旗下五家Spar超市遭殃；ＩＫＥＡ至少有一家比利時分店受到影響，不排除其他據點也出現問題。瑞典Coop有七家分店的冷藏系統遭非法操控，愛爾蘭SuperValu則有十三家分店受影響，被迫將部分冷藏及冷凍商品下架。

斯德哥爾摩一家ＩＣＡ超市的銷售經理英瓦爾表示，攻擊發生於二日凌晨二時，但數小時後才被發現。她表示：「所有東西都毀了。我們遭到網路攻擊，所有冷凍櫃的溫度都升到攝氏五十度。」

歐盟農業執委韓森警告，這類攻擊蓄意破壞食品供應鏈、削弱消費者信心，接連發生令人憂慮。比利時網路安全中心也警告，人工智慧可能讓駭客更容易利用系統漏洞。

目前尚無組織宣稱犯案，也無法確認這波攻擊是否與十月法國類似事件有關。隨著俄烏戰爭持續，歐洲當局對混合戰威脅日益警戒。