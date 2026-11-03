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南韓總統護照個資外洩

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

南韓總統及隨行官員傳出護照個資外洩，德國多名政府官員與國會議員的手機也疑似遭間諜軟體鎖定，凸顯全球政府機關面臨的資安與個資保護風險。

韓媒本周披露，一份包含總統李在明夫婦及百餘名官員護照個資的電腦檔案，在李在明6月出訪歐洲前夕，就以「旅客名單」為名，被上傳到惡意軟體掃描平台VirusTotal，且公開供人存取且公開近五個月。

南韓外交部3日表示，目前將這起事件視為資料外洩、而非駭客攻擊，但已全面為受影響人員換發護照，並已下架相關資料，展開跨部會調查。

德國多名議員的iPhone，也疑似遭間諜軟體攻擊。聯邦政府2日證實，部分政治人物收到蘋果公司安全警告，提醒他們的手機可能成為間諜軟體攻擊目標，德國聯邦資訊安全局（BSI）隨後於10月30日通知國會議員，提醒相關風險並提供防護建議。

內政部發言人柯克進一步說明，這次涉及的間諜軟體屬於商業開發的監控工具，這類工具過去常由私人企業受國家行為者委託開發或提供，用於針對特定人士發動攻擊。  

今年4月德國政治圈也曾爆發大規模手機攻擊事件，超過300名國會議員、記者的通訊軟體Signal帳號遭駭，受害者包括聯邦議院議長克洛克納及部長級官員。

護照 個資 間諜

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